Букмекеры решили избить сами себя, одобряя новые полномочия ФНС по блокировке сайтов

Стало известно, что НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» (СРО Букмекеров) положительно оценило проект Постановления Правительства РФ в части совершенствования нормативного правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр.

Данный документ предусматривает включение Федеральной налоговой службы в число тех госорганов, решение которых является основанием для включения в Единый реестр сведений, содержащих информацию с признаками нарушения законодательного запрета деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Т.е. другими словами — налоговой службе планируют придать статус очередного ведомства, которое имеет право выносить решения по внесудебной блокировке интернет-ресурсов.

Как сообщает портал Bookmakersrating.ru, представители СРО букмекеров России тщательно изучили документ и, не выявив в нем положений, вводящих излишние обязанности, запреты или необоснованные расходы для предпринимателей, решили поддержать инициативу Минфина, которая сейчас находится на этапе публичного обсуждения.

Публичное обсуждение самого текста постановления завершено сегодня, от лица организаций высказался только Российский союз промышленников, который также поддержал внедрение этого акта с аналогичным выводом, что «проект постановления Правительства РФ не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации».

Между тем, в реестр запрещенных сайтов уже неоднократно вносили интернет-ресурсы букмекерских контор, к примеру:

Sportingbet.com: http://reestr.rublacklist.net/rec/4673/

Ru.Sportingbet.com: http://reestr.rublacklist.net/rec/3597/

Marathonbet.com: http://reestr.rublacklist.net/rec/4782/

Rubet.com: http://reestr.rublacklist.net/rec/5469/

Fonbet.com: http://reestr.rublacklist.net/rec/3569/

Betcityru.com: http://reestr.rublacklist.net/rec/3558/

Betway.com: http://reestr.rublacklist.net/rec/3559/

Bet-at-home.com: http://reestr.rublacklist.net/rec/3633/

Betfair.com: http://reestr.rublacklist.net/rec/4697/

Bet365.com: http://reestr.rublacklist.net/rec/4695/

И множество иных, которых можно найти по этой выборке.

Среди перечисленных выше записей в реестре запрещенных сайтов есть и интернет-ресурсы тех организаций, которые входят непосредственно в СРО букмекеров, одобрившей новые полномочия ФНС по блокировке сайтов.

Поэтому позиция объединяющей букмекеров организации выглядит, мягко говоря удивительной: они сами соглашаются предоставить государственному органу возможность осуществления блокировки своих же интернет-ресурсов.

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Итоговый текст проекта постановления:

ИЗМЕНЕНИЕ,

КОТОРОЕ ВНОСИТСЯ В ПРАВИЛА

СОЗДАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

«ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОМЕННЫХ ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,

СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ

КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО»

Подпункт «а» пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Федеральная налоговая служба – в отношении распространяемой посредством сети «Интернет» информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованиемсети «Интернет» и иных средств связи;».

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСИТСЯ В ПРАВИЛА

ПРИНЯТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРЫХ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО»

В пункте 1 после слов «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения» дополнить словами «, Федеральная налоговая служба».

Дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Федеральная налоговая служба принимает решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в единый реестр, в отношении информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи;».