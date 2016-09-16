Директор ФБР советует заклеивать встроенную веб-камеру вашего ПК и ноутбука

Джеймс Ками ещё в апреле текущего года поведал общественности о том, что использует такой способ сохранения конфиденциальности, после чего сразу же стал объектом насмешек пользователей соцсетей. Но недавно Ками нашёл время для обоснования своего решения, причём сделал он это во время конференции в Центре стратегических и международных исследований.

По мнению Ками, люди должны сами брать на себя ответственность за собственную безопасность, и заклеивание камеры — это та мелочь, которая может помочь вам сохранить свою конфиденциальность.

«Вот вы приходите в любое правительственное учреждение, где все устройства оборудованы маленькими камерами в верхней части экрана, — говорит Ками, — и все они имеют небольшую крышку, которая закрывает их. Вы делаете это для того, чтобы люди, которые не имеют на это никаких полномочий, не могли за вами следить. Я думаю, это отличная вещь».

Ранее пользователи соцсетей обнаружили, что создатель и владелец Facebook Марк Цукерберг тоже заклеивает камеру, а также микрофон на своём ноутбуке.

Заклеивать камеру пластырем посоветовал и бывший сотрудник АНБ, недавно попросивший помилования у Барака Обамы, Эдвард Сноуден:

«Это просто. Если вы используете, например, пластырь, это не испортит ваш компьютер. Если вам нужно использовать [камеру], просто отклейте ленту».

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Также он посоветовал не использовать один пароль для нескольких интернет-сайтов, так как при взломе одного из них и использовании адреса электронной почты в качестве логина украденный пароль может быть применен к различным ресурсам и социальным сетям. Для борьбы с прослушкой телефонов он рекомендовал программы кодирования.

Беспокойство людей, использующих подобный способ сохранения конфиденциальности, на самом деле, не лишено смысла. Фактов вскрытия злоумышленниками компьютеров или смартфонов, оборудованных камерами, было уже достаточно много. Причём один из последних громких случаев произошёл в России — хакер с «Двача» даже организовывал своеобразное «интернет-шоу», в рамках которого он следит за действиями случайных людей через веб-камеры. Трансляции злоумышленник проводит на специальном сервисе Synchtube, где, помимо видео с YouTube, доступны чат и система пожертвований-донатов. Доступ к компьютерам пользователей он получает через систему для удаленного администрирования компьютерных сетей LuminosityLink.

Заклеивание камеры вашего компьютера и/или ноутбука не выглядит чудачеством, это в любом случае лучше, чем утечка информации о вас в Сеть.

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