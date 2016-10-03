Пользователей интернета в России хотят штрафовать за скачивание «нелегального контента»

Источник, осведомленный с межведомственными консультациями по данной теме, сообщил RNS:

«Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф.

Если инициатива с блокировкой сайтов, публикующих нелегальный контент, не пройдет, будет обсуждаться немецкий вариант

Это как платная парковка. Определяется IP-адрес, по которому вычисляется домашний или юридический адрес, приходит штраф».

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Ранее Минкультуры подготовило поправки в антипиратский закон, предлагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент. Но Минкомсвязь и интернет-сообщество инициативу не поддержали.

Сейчас практика штрафов для конечных пользователей используется в Германии, где максимальный штраф за скачивание нелицензионного контента может составлять до €1000. в предварительных межведомственных консультациях речь идет только о возможном введении системы штрафов за нелегальное скачивание российской кинопродукции — фильмов, имеющих удостоверение национального фильма. «Есть два способа — блокировать сайты и штрафовать пользователя. Второе эффективнее, но надо понимать социальные последствия», — признает источник, добавляя, что консультации в настоящее время не носят официального характера.

Министерство культуры подтвердило, что там знакомы с предложением обсудить возможность введения системы штрафов для пользователей, но подчеркнули, что никаких официальных консультаций по данному вопросу не проводилось.

В свою очередь, куратор рабочей группы «Связь и IT» при правительстве России Ирина Левова не знает, каким образом авторы этой инициативы собираются воплощать свою идею в жизнь. Поскольку Министерство культуры не имеет системы точного определения IP пользователя, согласно которой можно было бы предъявлять в суде чёткие доказательства скачивания контента, не факт, озвученная выше инициатива будет реализуема. При этом в российском законодательстве не закреплены требования к доказательствам в электронном виде. К тому же, пользователь может и не знать о том, что скачиваемый им контент — нелегальный.

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