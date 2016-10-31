Пакет Яровой обрубает кабель

О том, что «пакет Яровой» может коснуться услуг связи, отличных от доступа в Интернет или телефонных услуг, задумывались сами «кабельщики» ещё в августе этого года. Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая 130 региональных операторов, тогда провела круглый стол, посвященный закону о тотальной слежке, для чего многим представителям телекоммуникационной отрасли регионов даже пришлось прервать отпуска. Обсуждение, по словам журналистов, тогда прошло бурно и эмоционально. Ещё бы! Озвученные результаты исследования о том, какого объёма им потребуются ЦОДы (Центры обработки данных), а также затраты на них, способны просто повергнуть в шок. Насколько серьёзны опасения «кабельщиков», решил проверить директор «Ассоциации организаций связи и информации» Денис Лукаш, ранее уже взаимодействовавший с Роскомсвободой — не так давно он поднимал вопрос о том, что Роскомнадзор и Радиочастотный центр навязывают операторам вместо технического оборудования «Автоматизированной системы «Ревизор»» одноимённое программное обеспечение «Агент-Ревизор», для которого операторам придётся выделять отдельный сервер. И вот недавно Лукаш озадачился вопросом — почему все обошли вниманием услуги кабельных операторов в свете «антитеррористических поправок Яровой-Озерова»? Он получил письмо от Минкомсвязи, где дан более, чем исчерпывающий ответ: поправки распространяются и на кабельных операторов.

Кабельный оператор оказывает услуги связи не только абонентам, но и вещателям, куда относятся все обязательные общедоступные (первый и второй мультиплексы), телемагазины, региональные каналы — всех их необходимо будет записывать. В связи со вступлением с 20.07.2016 в законную силу Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ, подпунктом 1 пункта 1 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» предусмотрена обязанность Операторов связи хранить на территории Российской Федерации: «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи — в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий».

С 01.07.2018 данная норма будет применяться вместе с подпунктом 2 пункта 1 статьи 64 Федерального Закона от 07.07.2016 № 126-ФЗ «О связи», согласно которой также необходимо будет хранить текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи — до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.

Согласно пп. 16 ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», пользователь услугами связи — лицо, заказывающее и (или) использующее услуги связи.

В случае оказания услуг связи для целей кабельного вещания пользователями услуг связи являются вещатели, как заключившие с оператором связи договор согласно Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 N 785, так и вещатели обязательных общедоступных каналов в силу п. 4 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи».

Как указывает на сайте Информправо.рф Денис Лукаш, «Ассоциацией организаций связи и информации» был направлен запрос в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ об их отношении к применению подпункта 1 пункта 1 статьи 64 Федерального Закона от 07.07.2016 № 126-ФЗ «О связи» к операторам связи, оказывающими услуги связи для целей кабельного вещания (в части оказания услуг связи вещателям). Министерство подтвердило необходимость соблюдения «антитеррористических поправок» операторами связи, оказывающими услуги связи для целей кабельного вещания.

В письме от 05.10.2016 № П12-1-200-21020 Минкомсвязи РФ сказано:

«…При этом в Федеральном законе «О связи» не установлено исключений для операторов связи, оказывающих услуги связи для целей кабельного вещания… хранение сведений об указанных фактах (осуществляется) независимо от формы представления».

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Интересно, сколько ещё «открытий чудных» готовит нам закон о тотальной слежке? На месте всех предоставляющих любые информационные услуги компаний мы бы ещё раз перечитали принятые этим летом «антитеррористические поправки» и обратились в соответствующие ведомства за разъяснениями. А то мало ли что…

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