Власти хотят обязать программистов предоставлять исходный код при госзакупках

Интересное начало сотрудничества на ниве импортозамещения предлагает российским разработчикам софта подгруппа «Интернет+суверенитет», работающая при помощнике президента Игоре Щеголеве. Программистов при госзакупках могут обязать предоставлять исходный код разработки. Соответствующее предложение обсуждалось на заседании подгруппы при участии компаний «РуСофт», InfoWatch, «Ашманов и Партнеры», ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и других. В итоге предложение было внесено в проект плана «Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций».

На совещании подгруппы «Интернет+суверенитет» поднимался вопрос о включении в дорожную карту пункта, которым предлагалось обязать госорганы при закупках любого софта запрашивать исходные коды программ. Обычно после написания код компилируется в единую файл-программу, например, в формате «.exe». Готовый продукт можно запускать, им можно пользоваться, но невозможно внести изменения или доработки в код, так как его уже практически невозможно декомпилировать (хотя хакерам это удавалось). Таким образом покупатель попадает в определенную зависимость от разработчика, считают члены подгруппы «Интернет+суверенитет».

По мнению главы компании «Ашманов и Партнеры» и члена рабочей группы «Интернет+суверенитет» Игоря Ашманова, госорганы должны требовать исходный код в любом случае — при покупке как лицензируемого ПО, так и разрабатываемого на заказ. А по словам участников заседания, представители софтверной индустрии выступили против открытия кода лицензируемого программного обеспечения. В результате сошлись во мнении, что требовать исходный код следует только при заказе изготовления софта.

Сооснователь компании GridGain Никита Иванов подтверждает тот факт, что крупные компании часто опасаются риска остаться без поддержки софта на случай ликвидации фирмы-разработчика, и хоть с open source чаще бывает больше проблем, чем плюсов, именно этот фактор заставляет останавливать выбор крупного заказчика или госструктуры на открытом ПО.

.

Читайте также:

За приобретение иностранного софта чиновников будут штрафовать

🔓

Разработчик СОРМ ищет способы взлома мессенджеров для реализации закона о тотальной слежке

🔓

Ростелеком переводит ряд госсайтов с Oracle на отечественное ПО

🔓

Министр связи против иностранного влияния через шрифты, мессенджеры, браузеры и Tor

🔓

Томские учёные создают «сетевого стукача» для защиты стабильности государства

_____