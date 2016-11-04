РосКомСвобода: Четыре года на страже цифровых прав

Общественная организация РосКомСвобода, первоначальными целями и задачами которой стали противодействие цензуре в интернете, пропаганда идей свободы информации, организация открытого общественного мониторинга правоприменения законов по регулированию Сети, была создана 1 ноября 2012 года интернет-активистами и энтузиастами из сообщества Пиратской партии России.

Вот уже четыре года мы ежедневно следим за законодательством в сфере цифровых прав граждан, свободы слова и самовыражения в сети, регулированию IT и СМИ. Мы проводим мониторинг всех реестров запрещенных сайтов, а также реестров блогеров и организаторов распространения информации. На счету РосКомСвободы регулярное проведение общественных кампаний и создание тематических проектов, связанных со свободой Рунета и правами человека в Сети.

Все главные новости из России и остального мира, а также аналитические материалы по исследуемой тематике мы публикуем на нашем главном сайте Rublacklist.net. В специально созданном разделе мы рассказываем о наших практических работах. А весь путь регулирования интернета в России мы систематизировали на инфографическом таймлайне, содержащим сотни слайдов с ключевыми моментами жизни Рунета и Всемирной сети в эпоху активного государственного вмешательства (не только в России) в сферу их функционирования.

Результатом ежедневного общественного мониторинга реестров запрещенных сайтов становятся резонансные материалы, которые получают широкий отклик в СМИ, как, например, это было в последних ярких случаях внесения под блокировку центра сертификации Comodo или, наоборот, полного исключения из реестра всех страниц, доменов и IP-адресов крупнейшей энциклопедии мемов Lurkmore.

По результату мониторинга реестров в специальном разделе мы публикуем статистическую и инфографическую информацию, обновляемую real-time, одновременно отслеживая количество интернет-ресурсов, которые не внесены в реестры, но подвергаются блокировке в России по IP-адресам. И на текущий момент ситуация с такими «блокировками заодно» крайне печальна: за всё время существования блокировок в России количество добропорядочных сайтов, которые подвергались ограничению для российских пользователей из-за блокировки по IP-адресу, почти достигло 2 миллионов! А прямо сейчас, в этот момент, такой «блокировке за просто так» подвергается более миллиона интернет-ресурсов в России!

Кроме ежедневной деятельности, мы регулярно запускаем общественные кампании и проекты, которые призваны усилить общественное влияние граждан России на текущую ситуацию с регрессивными и репрессивными законодательными воздействиями на взаимодействие пользователей Сети, их коммуникациями и свободному распространению информации в интернете, сохранению права на анонимность и шифрование, защиту личных данных. Среди таких наших инициатив можно выделить кампанию по реформе авторского права в цифровую эпоху «Время менять копирайт» , кампанию против вечных блокировок сайтов «Битва за Рунет» и кампанию против онлайн-слежки в России «1984.Live» .

А на специально созданных ресурсах пользователи могут восстановить свои права на доступ к информации — Openrunet.org, а также получить юридические консультации и защиту в суде — Digitalrights.center. Юристы РосКомСвободы помогают гражданам России добиваться соблюдения своих цифровых прав, в том числе права на анонимность, шифрование и свободное пользование Интернетом, которые не так давно были признаны ООН одними из базовых прав Человека.

РосКомСвобода следит за деятельностью прокуратур, взявших на себя функцию незаконного ограничения доступа к сайтам, рассказывающим о способах обхода блокировок и анонимайзерам. Наши юристы пытаются в суде доказать незаконность блокировки одной из страниц нашего сайта, где пользователям показан весь инструментарий, помогающий восстановить доступ к информации, в т.ч. незаконно блокируемой, и наша победа, в которую мы верим, может стать прецедентом для отмены множества других ограничений, которыми так рьяно сейчас пользуются прокуратуры в регионах.

Вместе с нашими друзьями — правозащитниками из аналитического Центра «Сова», РосКомСвобода оспаривает сомнительное «право на забвение», которое в России приобрело еще более вычурные формы, позволяющие удалять из поисковой выдачи в т.ч. общественно значимую информацию.

Мы всегда поддерживаем прогресс и внедрение новых технологий в России, поэтому когда началось необоснованное давление на сайты, связанные с криптовалютами, РосКомСвобода не могла остаться в стороне и в данный момент наши юристы занимаются обжалованием блокировки биткоин-порталов.

Всё вышеперечисленное — это только часть нашей работы, проектов и задумок. Мы стараемся развиваться в т.ч. с учетом ваших предложений. К нам регулярно обращаются специалисты различных сфер: юристы, IT, журналисты, предлагая своё участие в работе нашей организации и уже ряд волонтеров помогают нам, за что им большое спасибо!

Наши паблики и представительства в различных соцсетях и сообществах вместе с подписчиками приближается к отметке в 100 тысяч пользователей, что является, на наш взгляд, хорошим показателем для общественной организации. Всё это время мы шли вместе с Вами, наши уважаемые пользователи, а также коллеги и друзья! Огромное Вам СПАСИБО за вашу поддержку, за пристальное внимание к нашей деятельности. Спасибо и тем, кому наша деятельность не очень-то по душе, — благодаря вашей критике, а иногда и давлению мы становимся профессиональнее и сильнее.

На текущий момент мы ещё более стали нуждаться в вашей активной помощи из-за большого количества запущенных нами проектов, кампаний и ресурсов. Если вы видите необходимость дальнейшего существования нашей организации, то можете принять участие в краудфандинге нашей текущей деятельности и вложить свой вклад в развитие в России тех идей, что мы несём.

Наша стратегическая задача — это существенное повышение роли и влияния общества и отраслевой экспертной среды на процесс принятия решений, как на региональном, так и на федеральном уровне. И мы к этому вместе с вами обязательно придём!

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