Медиалоббисты готовы внести в Госдуму драконовский законопроект о мессенджерах и онлайн-кинотеатрах

МКС не оставляет попыток отрегулировать работу OTT-сервисов и систем мгновенных сообщений так, как представляется правильным лишь на их взгляд. Несмотря на критические замечания со стороны представителей отрасли после появления текста законопроекта в СМИ, в частности — на сайте РосКомСвободы, медиалоббисты практически никак не смягчили жёсткие требования к регулированию данного сегмента рынка, при этом благополучно избавив от действия проталкиваемого в Госдуму закона сервисы компаний, входящих в МКС.

Текст сомнительного законопроекта на сайте Медиакоммуникационного союза накануне вечером обнаружили «Ведомости». Законопроект обязывает разработчиков мессенджеров работать в России только по договору с операторами связи, идентифицировать пользователей и ограничивать передачу запрещенной информации. Если они не сделают этого, то будут заблокированы операторами на территории России. Владельцев онлайн-кинотеатров законопроект фактически приравнивает к СМИ: иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%. Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора и заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства. Какое-то время текст был доступен по ссылке, однако после того, как журналисты обратились к представителям МКС за разъяснениями, документ с сайта медиалоббистов исчез.

Законопроект МКС, разработка которого началась еще в прошлом году, был раскритикован участниками рынка. Против регулирования высказались как владельцы онлайн-кинотеатров, так и интернет-компаний, управляющих мессенджерами и видеосервисами. Проект МКС раскритиковал экспертный совет при правительстве. Из опубликованного сегодня текста законопроекта следует, что мнение критиков авторами не учтено. Основные пункты документа остались теми же, что и месяц назад, когда текст проекта получили представители отрасли.

До Госдумы законопроект МКС еще не дошел. Руководитель думского комитета по информполитике Леонид Левин знает, что МКС готовит регулирование ОТТ-сервисов, но с самим текстом законопроекта еще не ознакомился.

В интервью РБК глава союза Павел Степанов рассказал, что в ближайшее время поправки внесут в Госдуму, однако через кого, в МКС пока обсуждается. По его словам, предложенные союзом меры необходимы как для повышения конкуренции среди игроков рынка, так и для защиты национального контента. Также в беседе с журналистами господин Степанов выразил мнение, что инициаторы удушения деятельности неконтролируемых ими онлайн-кинотеатров готовы выслушать все предложения представителей тех, кому они намерены перекрыть кислород, прибегая к весьма оригинальной риторике:

«Конечно, готовы. Вопрос заключается в конструктивном подходе. То есть если коллеги говорят, что законопроект якобы противоречит Конституции и поэтому он не нужен в принципе, мне кажется, это не база для диалога».

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Ну конечно, парламент — не место для дискуссий, а отсылка к основному закону государства — не повод поубавить свои монополистские амбиции. При этом на вопрос «А зачем он вообще нужен, этот законопроект?» прямого ответа так и не прозвучало, потому что декларируемое главой МКС стремление к «созданию единой конкурентной среды» воспринимается несколько абсурдно — словно до того, как медиакоммуникационщики обратили свои ясные взоры на этот сегмент рынка, никакой конкуренции там не было. А как же тогда один онлайн-кинотеатр становился успешнее другого — методом лотереи, лествичным правом или «помазанием»?

Судя по интервью, авторы документа не понимают, как будет воплощаться в жизнь их законопроект, поскольку на большинство подобных вопросов ответ был в духе «Это не в моей компетенции», — просто с момента возможного принятия Госдумой этой сомнительной инициативы правоприменение законопроекта станет головной болью уже исполняющего органа (МКС видит в этой роли Роскомнадзор), а там хоть трава не расти. Ситуация, до боли знакомая ещё по временам проталкивания не менее сомнительного «пакета Яровой», когда властям изначально не были интересны ни мнения экспертов, ни отраслевиков ровно до того момента, пока множество принятых ими инициатив оказались чисто физически невыполнимыми. Очевидно, что лоббисты из МКС здесь тоже решили станцевать на граблях, поскольку ответов на многие вопросы у них до сих пор нет, и как, допустим, будут выполнять их требования зарубежные мессенджеры, которые уже игнорируют некоторые абсурдные законы, представителей Медиакоммуникационного союза не очень-то волнует.

А мнения отраслевиков относительно инициатив МКС по большей части отрицательные. Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая крупнейшие видеосервисы рунета, раскритиковала идею ограничить иностранное владение в онлайн-кинотеатрах. Это, по ее мнению, способ оказать давление на независимые видеосервисы и заставить их продаться крупным холдингам на невыгодных условиях. Интернет-компании раскритиковали как регулирование мессенжеров, так и видеосервисов. Например, проект обязывает владельцев мессенджеров работать в России только по договору с операторами связи: однако есть сервисы, которыми люди пользуются только на настольных ПК, а не на мобильных устройствах, указывал ранее технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

Кроме того, законопроект ограничивает иностранное владение видеосервисов поисковых систем — «Яндекс. Видео» и «Афиша.Mail.Ru». Проект регулирует видеосервисы, которые не просто дают ссылку на сторонний сайт, но транслируют видео прямо в поисковой выдаче. Из этого следует, что продать 80% компании российскому юрлицу придется «Яндексу» и Mail.Ru Group, большая часть акций которых торгуется на зарубежных фондовых биржах.

«Яндекс» и Mail.Ru Group пожаловались на законопроект МКС министру связи Николаю Никифорову и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, рассказали представители этих компаний. В октябре представители МКС обсуждали законопроект с представителями интернет-компаний, но ни о чем не договорились. Источник, близкий к МКС говорит, что интернет-компании так и не прислали авторам проекта свои поправки. «Яндекс» и Mail.Ru не раз высказывались на тему этой вредной инициативы, публиковали свои замечания и прямо говорили о них на встрече с МКС в Роскомнадзоре, говорит представитель «Яндекса» Ася Мелкумова. «Мы неоднократно говорили о том, что проект, предложенный МКС, в текущем виде подорвет конкурентные позиции российских интернет-компаний на рынке и приведет к перетоку пользователей на зарубежные сервисы», продолжает представитель Mail.Ru Group. Проект содержит в себе массу несоответствий и недоработок, о чем мы уже сообщали представителям МКС. Мы планируем детально проработать документ и предоставить комментарии и замечания в ближайшее время, добавляет он.

По мнению основателя онлайн-кинотеатра IVI.ru Олега Туманова,

«…законопроект в части онлайн-кинотеатров не содержит никаких регулирующих норм, кроме ограничения иностранного владения. То есть тем самым он резко подрывает привлекательность этого сегмента для инвестиций и существенным образом наносит ущерб тем инвесторам, которые верили в этот сегмент и сделали в него инвестиции. Поэтому он вредный. Никаких регулирующих норм в этом законопроекте нет вообще. Соблюдение налогового и уголовного законодательства, закона о защите детей — для этого не нужно разрабатывать отдельный законопроект. А определить, что такое онлайн-кинотеатры, чтобы отделять нас от пиратов, — это вообще несерьезный разговор. В том виде, в котором мы видели законопроект в последний раз, он вреден как для всей интернет-отрасли, так и для инвестиционного климата. Можно выработать другие способы, которые на законодательном уровне будут содействовать развитию отрасли и стимулировать потребление национального и легального контента. Мы направили наши предложения в Медиакоммуникационный союз».

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«Яндекс», в свою очередь, заявил:

«На наш взгляд, регулирование, предлагаемое МКС, является избыточным.

Во-первых, современная связь — это не только мобильный телефон, и не всегда договор с оператором мобильной связи. Так, предлагается проводить идентификацию пользователей, при обмене ими сообщениями в сети, по номеру телефона. Предполагается, что обязательная идентификация поможет повысить безопасность граждан и государства. Но контроль за коммуникациями уже есть и регулируется существующем законодательством. Избыточные нормы только усложнят, ограничат работу сервисов и спровоцируют отток пользователей к иностранным проектам. Например, все, кто сегодня переписывается и созванивается без использования услуг операторов фиксированной или мобильной связи, рискуют остаться без привычных способов общения. Эти люди не прекратят обмениваться сообщениями — они просто уйдут к тем, кто не подпадает под данное регулирование.

Во-вторых, законопроект негативно повлияет на конкуренцию в России. Законопроектом предлагается ограничить долю участия иностранного капитала в аудиовизуальных сервисах. Напомним, что многие российские сервисы, которые только вышли на рынок и начали развиваться, имеют иностранные инвестиции, с чем и связано присутствие иностранных компаний среди их владельцев, и необходимость реструктуризации собственников может привести к оттоку инвестиций, и, как следствие, к их уходу с российского рынка. Это ограничит доступ российской аудитории к лицензионному видеоконтенту и приведет к оттоку пользователей на пиратские ресурсы.

И, наконец, формулировки законопроекта настолько расплывчаты, что законопроект может коснуться практически любого сервиса. В том числе и поисковых сервисов, которые сами не размещают и не распространяют контент. Инициатива приравнивает поисковые системы, которые предлагают пользователям просматривать видеоконтент в поисковой выдаче, к аудиовизульным сервисам, возлагая на них обязанности, например, по премодерации контента. Эта инициатива некорректна и противоречит здравому смыслу. Поисковые системы не являются распространителями информации, и это уже сложившаяся практика, подтверждённая судами, и разделяемая государственными органами. Это касается распространения любого контента, в том числе видео. В поисковых результатах видео всегда воспроизводится с сайта-источника, к которому сами поисковые системы никакого отношения не имеют. Они не могут классифицировать контент, оценивать его содержание, в том числе на предмет соответствия законодательству.

Очевидно, что поправки делу не помогут, и мы разделяем мнение коллег из Mail.ru — законопроект может навредить многим российским проектам, усложнит жизнь пользователей, при этом все ключевые задачи, о которых говорят инициаторы, уже решаются в рамках текущего законодательства».

Мессенджеры уже запрашивают номер мобильного телефона при регистрации нового пользователя. Но сейчас они платят за СМС-активацию крупным агрегаторам, которые высылают коды активации, рассказывал источник РБК в одном из популярных мессенджеров.

«Агрегатор не выдает сим-карты и не имеет доступа к паспортным данным абонента, то есть не может проводить идентификацию, — говорит представитель платежной системы QIWI, которая долгое время идентифицирует пользователей через сотовых операторов. — Рассылать СМС через агрегаторов примерно на 50% дешевле (сумма зависит от договоренностей и объемов), чем напрямую через операторов». Затраты мессенджеров могут вырасти еще и из-за того, что для идентификации пользователя им придется отправлять не одну СМС, как в случае с агрегатором, а несколько. После того как абонент получил возможность переходить от одного оператора к другому со своим номером, невозможно определить, кому отправлять СМС для идентификации, то есть придется отправлять сразу четыре СМС крупнейшим операторам», — рассуждает представитель QIWI.

«Хочу адресовать МКС на сайт Минкомсвязи, где с 2015 г. официально размещён документ, довольно подробно разъясняющий OTT в терминах и определениях. А с задачей определения размеров того или иного сервиса с успехом справляется государственный медиаизмеритель Медиаскоп, ранее известный как TNS», — резюмирует Бырдин.

Напомним, МКС продвигает интересы своих участников – крупнейших операторов связи и ТВ-холдингов. В МКС входят МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»). Законопроект обязывает разработчиков мессенджеров работать в России только по договору с операторами связи, идентифицировать пользователей и ограничивать передачу запрещенной информации. Владельцев онлайн-кинотеатров законопроект фактически приравнивает к СМИ: иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%, плюс к этому им будет запрещено размещать политическую рекламу. Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора и заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства.

Законопроект получил критическую оценку как среди представителей интернет-отрасли, так и в экспертной среде, в том числе — Экспертного совета при правительстве РФ, поскольку является ничем иным, кроме как попыткой отстоять интересы узкого круга компаний, а также ввести очередной рычаг давления на свободу слова и свободу личности в интернете.

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