ФСБ не торопится готовить подзаконные акты по тотальной слежке

Двое чиновников из профильных ведомств рассказали «Ведомостям», что подзаконные акты к поправкам Яровой, появления которых участники рынка ожидали к началу ноября, до сих пор не готовы. Информации о таких документах нет и у операторов, говорят их сотрудники. На официальном портале правовой информации также никакой информации о разработке таких подзаконных актов нет. По сведениям сотрудника одного из операторов, не ведется даже разработка документов.

С «Мегафоном» подзаконные акты никто не обсуждал, об их разработке компании не известно, рассказывает представитель оператора Юлия Дорохина. По ее словам, сложно обсуждать варианты регулирования, пока не будут определены возможности, сроки и размер затрат для производства отечественного оборудования и создания российского программного обеспечения, необходимого для хранения и обработки этих данных. Представитель «Вымпелкома» добавил к этому лишь, что в компании не видели проектов актов на сайте regulation.gov.ru, где выкладываются все законопроекты. Представители МТС и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) от комментариев отказались.

Чем позже появятся подзаконные акты, тем позже операторы поймут, как именно им готовиться к исполнению закона, сообщил источник, представляющий одного из операторов, а это может создать угрозу для своевременного исполнения закона, считает он. Сотрудник другого оператора добавляет, что телекоммуникационным компаниям необходимо время, чтобы протестировать оборудование перед тем, как закон вступит в силу. Поэтому любые задержки ставят под угрозу поставленные сроки начала работы.

Представитель Минкомсвязи сообщил, что его ведомство со своей стороны работу выполнило. Министр связи Николай Никифоров недавно сообщал журналистам, что министерство совместно с сотовыми операторами «отработали» техническое задание, в котором указаны потребности операторов. Этот документ передан в Минпромторг, и ведомство теперь обсуждает его с возможными производителями оборудования, которое может потребоваться для хранения данных по «пакету Яровой».

Президент подписал закон Яровой в начале июля – и поручил правительству и ФСБ до 1 ноября 2016 г. подготовить проекты нормативных актов, которые бы минимизировали риски, связанные с применением закона. Особое внимание нужно было обратить на нормы, которые потребуют существенных финансовых ресурсов и модернизации оборудования операторов и провайдеров, учитывая при этом необходимость использования отечественного оборудования, говорилось в поручении Путина. Ведомства должны были также уточнить этапы применения этих норм. Участники рынка говорили, что фактически подзаконные акты должны установить срок и место хранения информации, а также кто именно должен ее хранить. Ответственными за выполнение поручения названы директор ФСБ Александр Бортников и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Комментируя застой в работе с подзаконными актами к «антитероористическим» поправкам, принятыми этим летом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа на самом деле ведётся, просто есть некоторые сложности в формулировках:

«Там работа ведется. Действительно, может быть, не все доформулировано, но работа ведется».

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В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает необходимым привлечь к работе участников интернет-индустрии и обратить внимание на их мнение при доработке пакета «антитеррористических» законов, его формулировки должны быть более точными и учитывать реалии отрасли. Странно, что этими интересами власти озадачились только сейчас, когда все претензии отраслевиков были озвучивались ещё весной и летом этого года. В кулуарах 9-го форума Russian Interactive Week (RIW) господин Левин заявил:

«При принятии этого закона можно было, безусловно, провести более серьезную дискуссию с представителями интернет-сообщества с точки зрения тех корректировок и замечаний, которые они высказывали к этому законопроекту. Рассчитываем, что с точки зрения его доработки сегодня на площадке правительства РФ, в случае необходимости доработки его на площадке Госдумы мы, безусловно, будем привлекать и учитывать мнение интернет-индустрии».

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По его словам, сама идея этого законопроекта — не ограничение прав граждан, а «повышение безопасности граждан, в РФ проживающих, с точки зрения предотвращения вызовов и опасностей в том числе террористического характера до их происхождения». Это является ключевым с точки зрения этого закона», — пояснил депутат. Левин уверен, что формулировки законопроекта могли бы быть другими, более точными, и «учитывать реалии, с которыми сталкивается индустрия». Напомним, «пакет Яровой» изначально вызвал бурю негативных отзывов как от правозащитников, так и от сотовых операторов и представителей отрасли. Широкая интернет-общественность также изначально восприняла его в штыки. Но, несмотря на это, депутаты и сенаторы заверяли, что все пожелания учтены и приняли «антитеррористические поправки» в том виде, которые сейчас заставляет их хвататься то за голову, то за калькулятор, придумывая формулировки, как бы напрямую избежать выполнения этого невыполнимого закона.

Минэкономразвития, между тем, выдало негативный прогноз касаемо влияния «пакета Яровой» на инвестиции в сотовую связь. В связи с необходимостью осуществления капитальных расходов, связанных с исполнением пакета антитеррористических законов, ранее запланированные совокупные инвестиции отрасли в развитие основных средств (строительство линий связи, введение в эксплуатацию средств связи) могут сократиться до нуля. Стоит вспомнить ещё тот факт, что цена технической реализации сомнительного «антитеррористического» закона время от времени вырастает «всего-то» на несколько триллионов рублей, и эта тенденция вряд ли изменится, если поправки к радикальному закону не будут ещё радикальнее, поэтому предложение пустить пенсии россиян на его реализацию может в итоге оказаться реальностью. В данный момент ещё с лета на сайте РОИ лежит петиция и, наверное, уже начинает покрываться пылью и паутиной, об отмене «пакета Яровой», сто тысяч необходимых подписей к которой были собраны в кратчайшие сроки.

Проволочка с подготовкой соответствующих документов к «пакету Яровой» происходит у Федеральной Службы Безопасности РФ уже не в первый раз — решение о передаче ключей шифрования в июле текущего года также вышло с некоторым опозданием, да ещё и потребовало впоследствии дополнительных разъяснений, поскольку составлялось, по-видимому, в спешке. Кроме того, силовики в итоге отказались от идеи копить неведомо где весь интернет-трафик, который бесполезен без дешифровки, и им было предложено расшифровывать его в режиме онлайн, что, в принципе, тоже сложно реализуемо — тем более, что нести ключи шифрования пока никто не торопится. Хотя, возможно, силовики и сами никого не подгоняют, поскольку до многих государственных ведомств стало доходить, что они постепенно превращаются в заложников невыполнимого закона.

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