Осенний интернет-экстремизм

Несмотря на некоторое ослабление давления на Рунет, осень 2016-го собирает обильный «экстремистский урожай», причём зачастую сложно понять — насколько правомерен тот или иной приговор, поскольку обстоятельств дел правоохранительные органы, как правило, не разглашают. Поэтому порой только благодаря публикуемым в соцсетях разъяснительным постам осуждённых и находящихся под следствием людей становится понятно — «а-а, вот что, оказывается, произошло!»

Уже и сами власти заметили резкий рост приговоров по «экстремистским» статьям, однако закручивание гаек, в том числе касаемо высказываний в интернете, всё равно продолжается. За четыре года количество осужденных по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды) выросло в четыре раза, — следует из доклада судьи Верховского суда (ВС) РФ Олега Зателепина, озвученного им на недавно прошедшем пленуме: «В 2015 году число осужденных за экстремистские преступления составило 588 человек, по сравнению с 2014 годом, эта цифра выросла в два раза. В 2011 году за экстремистские призывы было осуждено 149 лиц, а в 2015 году 444 человека. А уже в текущем полугодии за эти преступления к уголовной ответственности привлечены 398 человек». Немалая часть этих приговоров приходится на интернет — напомним, согласно данным на начало лета этого года, только в 2015 году за онлайн-высказывания, признанные экстремистскими, было вынесено порядка 194 приговоров (скорее всего, на данный момент эта цифра значительно больше). Заметим, что годом ранее их было 138. Число лиц, приговоренных к реальным срокам заключения за нарушение антиэкстремистского законодательства в интернете, серьезно выросло за год: с 18 до 43 человек. Из них 16 человек были приговорены только «за слова» без отягчающих обстоятельств и приговора по совокупности.

Вопиющим случаем стало заведение дел об экстремизме на двух чувашских оппозиционеров — Дмитрия Семёнова и Дмитрия Панькова. Житель Чебоксар Дмитрий Семенов, кандидат на думских выборах от оппозиционной «Открытой России», неделю назад был вызван в местный центр «Э» в связи с подозрением в распространении экстремистских материалов. Как он объяснил в Facebook, оперативники обнаружили на его странице ВКонтакте перепосты фотографии, на которой запечатлен Виталий Милонов в знаменитой черной футболке, украшенной православным рисунком и текстом, в котором упоминается отсутствие жизни как альтернатива веры. Дата – 2014 год. Так как в декабре 2010 года текст данного лозунга Черемушкинским районным судом Москвы был включен в федеральный список экстремистских материалов (правда, сообщили об этом только в феврале 2011 года), на Семенова составили протокол по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях (производство и распространение экстремистских материалов). Возможное наказание – до 15 суток административного ареста. Причём с упомянутым лозунгом есть некоторая путаница. Так, в 2012 году Виталий Милонов в эфире «Эха Петербурга» уверял, что по его личной просьбе данные слова были из числа экстремистских исключены. В то же время этот текст и сегодня можно найти на официальном сайте Минюста в списке экстремистских материалов за номером 865.

В 2014 году Константин Добрынин, в ту пору – член Совета Федерации, трижды обращался в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить, не содержится ли признаков противоправной деятельности в поведении Виталия Милонова, чьи фотографии в футболке с предположительно той самой надписью распространились в Сети. Прокуратура признаков состава какого-либо правонарушения или преступления в действиях Милонова не нашла. Константин Добрынин уверяет, что трижды получал от надзорного ведомства ответы, в которых указывалось, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается.

Виталий Милонов прокомментировал судебный процесс в Чебоксарах:

«Со мной правоохранители не беседовали по поводу фото с футболкой. Насчет лозунга есть два противоположных решения суда, об этом даже в «Википедии» написано. В футболке с экстремистским лозунгом я точно не ходил. Для меня как христианина без православия нет жизни. Некоторые националисты трактуют слоган как «либо православный, либо мертвый». Это как в песне про новогоднюю елочку. Призыв срубать зеленые насаждения или приносить много-много радости. Каноническое трактование слогана совершенно не экстремистское. Я не знаю, подкреплял ли активист «Открытой России» репост моего изображения в футболке какими-либо комментариями. Я более чем уверен, что суд не может наказывать просто за то, что кто-то перепостил мое сообщение. Если же к административной ответственности человек привлечен только за фотографию, и при этом он никак не комментировал изображение, я сам в этом случае готов сказать, что за это наказывать нельзя».

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Вот буквально вчера состоялся суд, который посчитал экстремистским изображение на майке депутата. При этом самого Милонова к суду за фотографии привлечь нельзя, так как составом преступления является не владение «экстремистской» майкой и фотографирование в ней, а распространение снимка. Интересно, почему же суд не принял во внимание постановление ВС РФ о том, что при вынесении приговора обязательно учитывать контекст и комментарии к спорной информации?

На своей страничке в Facebook Дмитрий Семёнов сообщает:

«В результате по первому делу суд признал меня виновным и оштрафовал на 1000 рублей. Аналогичный приговор был зачитал и по второму делу — чуть менее часа назад.

Это абсолютно неправосудное решение.

…Каковы последствия сегодняшнего решения? Не так страшен итоговый штраф в 2000 рублей. Самое главное последствие — политическое — запрет в течение года на участие в выборах всех уровней. Конечно же, мы будем обжаловать эти решения и пройдем все необходимые инстанции для соблюдения формальных процедур. Но, к сожалению, все мы знаем примерный процент оправдательных приговоров по подобным делам».

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Недавно стало стало известно, что против члена партии ПАРНАС из Новочебоксарска (Республика Чувашия) Дмитрия Панькова возбуждено дело по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) по факту републикации в соцсети ВКонтакте 5 декабря 2013 года демотиватора с изображением депутата Виталия Милонова и его иронической характеристикой, в которой упоминался запрещенный лозунг «Православие или смерть». Дело будет рассмотрено в Новочебоксарском городском суде 22 декабря 2016 года. Отметим также, что и Паньков, и Семенов относятся к лозунгу отрицательно, однако правоохранительные органы не придали этому значения. Между тем, запрет на любое упоминание какого-либо запрещенного материала, а тем более лозунга, очевидно абсурден.

Как потом уточнил в своём Facebook сам Дмитрий Паньков, правоохранители посчитали незаконным уже даже не перепост фото с футболкой, а «перепост поста со ссылкой на ссылку» к этой истории с запрещённым высказыванием и соответствующим трикотажным изданием, в котором щеголял Милонов:

«Ну всё, теперь я всё понял. Вот за этот пост меня сегодня в суд доставили».

Пост, как вы уже догадываетесь, размещён был ВКонтакте.

В Кургане гражданина Таджикистана подозревают в экстремизме, поскольку он имел неосторожность просматривать ролики запрещённой на территории организации — ИГИЛ. Он привлекается по статьям 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности», 282 УК РФ «Возбуждение ненависти на национальной или религиозной почве» и 205.2 УК РФ «Публичные призывы к террористической деятельности или оправдание терроризма» из-за размещения запрещенных видеороликов про ИГИЛ у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». Причем материалы были размещены в разное время, в период с октября 2012 года по апрель 2016 года. «Однако он утверждает, что только просматривал эти ролики у себя в телефоне, не зная, что они останутся на его странице. На его странице размещен также контент, критикующий идеологию ИГИЛ, что позволяет говорить, что 31-летний Джумъахон не сторонник запрещенных идей. Сам Зоиров на своей странице никак свое отношение к идеям ИГИЛ не высказывал, ему просто было любопытно. Таким образом, судить его будут только за „клики“», — говорит адвокат.

«Как формируется такой список: в какой-нибудь деревне прокурор нашел подходящий материал в Интернете. Он идет к эксперту (лингвисту или специалисту по религии), и тот дает заключение, что здесь присутствует экстремизм. С этим заключением прокурор идет в деревенский суд, судья автоматически признает этот материал экстремистским. Дальше это решение попадает в список федеральных материалов — таких уже несколько тысяч. На сайте Минюста они есть, но обычный человек о том, что они там есть, не знает. Когда материалы проникают в соцсети, нигде не указывается, что они экстремистские. Странно, что сама организация „ВКонтакте“ не реагирует на запрещенный контент. Что-то исключают, но материал размножается быстрее», — говорит адвокат. Адвокат иностранца надеется на позицию Верховного суда, обнародованную в начале ноября. Верховный суд не рекомендовал наказывать людей по уголовным статьям только за «репосты» в соцсетях. При рассмотрении дел такого рода судьи советуют учитывать контекст, форму и содержание информации, а также комментарии автора публикации, но, как мы видим, в деле Дмитрия Семёнова это почему-то не сработало.

Всего в текущем году, по данным прокуратуры, в Зауралье возбуждено 19 уголовных дел о преступлениях экстремистской и террористической направленности, совершенных с использованием сети Интернет (шесть — по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности», десять — ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти на национальной или религиозной почве», три — по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к террористической деятельности или оправдание терроризма»).

В Приамурье прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Благовещенского района, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. 49-летний мужчина из Новопетровки в апреле 2016 года через телефон на странице, зарегистрированной на имя Сергея Лукьяненко, в Facebook, разместил видеообращение. По факту возбуждено уголовное дело. Оно направлено для рассмотрения в Благовещенский районный суд. Ранее за аналогичное преступление был осуждён житель города Благовещенска. Он получил год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Еще один горожанин за аналогичное преступление получил условный срок два года с испытательным сроком.

Меньше недели назад суд признал виновным 67-летнего жителя Ростова-на-Дону Вячеслава Кутейникова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»). Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Следствием и судом установлено, что Кутейников, используя информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“ неоднократно умышленно размещал в различных социальных сетях материалы, в которых имеются лингвистические признаки возбуждения розни (вражды и ненависти) в отношении группы лиц, выделенной по национальному критерию», — говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Ростовской области. В ведомстве отметили, что оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу осуществлялись сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

На днях было возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Большемурашкинского района, подозреваемого в размещении экстремистского материала в социальной сети «Вконтакте», сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области. По версии следствия, мужчина разместил в одном из сообществ материалы, «направленные на возбуждение ненависти, а также на унижение национального достоинства граждан». Эти материалы находились в публичном доступе. Мужчина ранее не был судим, на допросе он дал показания. Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ.

18-летний житель Невинномысска Ставропольского края в начале ноября текущего года был приговорён судом к трём годам условно по обвинению в «организации деятельности экстремистской организации». В течение двух месяцев, с 1 декабря 2015 по 31 января 2016 года, Дейкун агитировал и привлекал своих знакомых, а также других людей к идеям расизма, насилия, сепаратистским и революционным настроениям и участию в одной из экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в России. Занимался он этим как при личных встречах, так и в социальных сетях.

Стали уже почти привычными дела против крымчан. Так, две недели назад житель Евпатории, анархист Сергей Васильченко был арестован на 10 суток по обвинению в распространении экстремистских материалов после обыска, прошедшего у него дома. Накануне стало известно, что Васильченко обвинили в связях с запрещенной в России экстремистской группировкой ИГИЛ.

В сентябре полицейские провели обыск в доме Васильченко и изъяли у него документы и ноутбук. Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что анархист может быть причастен к граффити с призывом бойкотировать выборы в Госдуму России на территории полуострова. Сам Васильченко пожаловался, что в полиции его угрозами заставили сознаться в преступлении, которого он не совершал.

Литератор, конспиролог, ультрапатриот и коллега по «Партии Великое Отечество» небезызвестного IT-лоббиста Игоря Ашманова Николай Стариков неожиданно решил «стукнуть» на бывшего кандидата в Госдуму Вячеслава Мальцева в столичный Центр противодействия экстремизму. Эшники рассмотрели обращение Старикова и направили указанные в письме сведения на психолого-лингвистическое исследование. В обращении указывается, что 22 августа в прямом эфире телеканала «Россия 1» состоялись дебаты с участием шести кандидатов в Госдуму. Среди них находился кандидат от партии «Парнас» Вячеслав Мальцев. По мнению Николая Старикова, Мальцев эфирное время потратил на оскорбления действующего президента РФ Владимира Путина, призывая «сажать его в тюрьму» и «на кол». Также Мальцев обвинил российского лидера во «втравливании» в войны. Эти и другие высказывания экс-кандидата в «ПВО» сочли нарушающими федеральное законодательство. А Мальцев «при должном рассмотрении» вопроса может получить статус обвиняемого.

Напомним, в августе во время встречи с избирателями в Туле Вячеслав Мальцев высказался о Крыме, ФСБ и «революции», которая, по его словам, произойдет в 2017 году.

Неожиданной новостью стало известие, что Константину Боровому грозит уголовное дело за экстремизм. Соответствующее заявление поступило в управление по противодействию экстремизму МВД по СЗАО. Один из слушателей пожаловался на высказывание предпринимателя, председателя партии «Западный Выбор» Константина Борового, прозвучавшее 4 октября в эфире программы «Баррикады» на радиостанции «Говорит Москва». В ходе передачи, темой которой стал новый виток напряжённости в отношениях США и России, Боровой подверг критике действия президента России Владимира Путина и осудил бомбардировки в Сирии. Напомним, высказывание относительно Сирии стоило уголовного дела интернет-предпринимателю и блогеру Антону Носику. В начале октября Пресненский районный суд Москвы признал его виновным по статье 282 УК, оштрафовав на 500 тысяч рублей.

Как видите, «простые граждане» всё чаще включаются в нелёгкое дело борьбы с экстремизмом, посылая в правоохранительные органы свои жалобы, целями которых также часто становятся публичные люди. А поскольку тенденция к закручиванию гаек никуда не делась, смеем предположить — подобных дел будет становиться всё больше и больше, пока судебная машина не скажет «Довольно!», и тогда все «экстремистские» дела превратятся в черепки.

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