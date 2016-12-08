Спецслужбы начали цензурировать региональные форумы за проявления гражданской активности

Жители поселка Томилино, который хотят включить в новый создаваемый Люберецкий городской округ протестуют против этого, но на общественные слушания их не пускают.

О том, что Люберцы, официально являющиеся городским поселением, могут получить статус городского округа, разговоры ходили ещё в 2013 году, и это также было отражено в обсуждениях на местном форуме. Затем уже через три года о необходимости преобразования Люберец в городской округ вспомнили власти Московской области. В конце октября 2016 года губернатор Андрей Воробьев объявил о продолжении процедуры укрупнения, и об изменении статуса заявили власти Люберецкого района — по словам главы Люберецкого района и Люберец Владимира Ружинского, «необходимость такого изменения назрела уже давно».

Этому событию пользователи портала lubernet.ru посвятили отдельную тему, где шло обсуждение инициативы местных властей, сопровождаемое критикой, никак не переходящей рамки дозволенного — вполне привычные для российских форумов измышления о том, как будут перераспределяться финансы в связи с получением нового статуса, какие чиновники придумают «схемы», люди делились новостями о проводимых публичных слушаниях и т.п.

Однако сегодня администратор портала заявил:

«Друзья! В целях обеспечения общественной безопасности и по требованию службы безопасности, мы временно закрываем эту тему для обсуждения. Приносим свои извинения. p.s. Просьба новые темы не «плодить». Давайте дождемся официальной версии и будем готовить план дальнейших действий».

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Как выяснилось из обсуждения в параллельной ветке, посвященной «временной приостановке» темы о переводе Люберец в новый статус, спецслужбы (какие — не указано) регулярно обращаются к администрации портала, очевидно, делая те или иные «внушения», после чего админам приходится идти на подобные крайние меры. Приостановка обсуждения в вышеупомянутой теме о муниципальных преобразованиях вызвала непонимание и возмущение многих пользователей, поскольку ничего из ряда вон выходящего в приостановленной теме, на их взгляд, они не обсуждали. Многие из них увидели в этом проявление цензуры, которая в России запрещена Конституцией, а также попытку давления спецслужб на свободу слова.

Стоит заметить, гражданская активность жителей именно Москвы и Подмосковья почему-то вызывает у властей достаточно болезненную реакцию. Видимо, в случае с Люберцами мы имеем дело с обычной перестраховкой «компетентных органов», которым приходится реагировать на любые изменения общественных настроений в этом регионе. Правда, в итоге подобные «старания» чаще приносят результат совершенно обратный ожидаемому, а цензура приобретает всё более глупые формы.

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