Минкомсвязь хочет лишить права на забастовку работников почты, связи и гос.СМИ

Минкомсвязь предложила запретить бастовать почтальонам и журналистам государственных СМИ. Это следует из проекта приказа «Об утверждении перечня минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовок в организациях (филиалах, представительствах) в сфере информационных технологий, электросвязи, почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации». Он разработан Минкомсвязью и опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

В перечень минимума необходимых услуг, которые должны предоставляться в период забастовок в организациях в сфере СМИ предлагается включить «работы по обеспечению выпуска государственных печатных средств массовой информации и сетевых изданий, ежедневных информационных телепередач, непрерывной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, а также «проведение работ по оперативному и оперативно-диспетчерскому управлению сетями связи для предупреждения аварий на линиях и объектах связи; оперативно-техническому управлению сетью связи общего пользования; работ (услуг), необходимых для обеспечения потребностей в связи (в том числе техническая поддержка и проведение аварийно-восстановительных работ) для нужд органов государственной власти, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, для аварийных служб и служб жизнеобеспечения, медицинских учреждений и учреждений социальной сферы, стратегически важных объектов и предприятий, исправительных учреждений и юстиции, предприятий торговли лекарственными средствами».

При этом Роскомнадзор вне зависимости от забастовок должен вести реестр запрещенных сайтов и по требованию Генпрокуратуры ограничивать доступ к ресурсам с экстремистким контентом, призывами к массовым беспорядкам и несогласованным митингам.

Также Минкомсвязь предлагает обеспечить вне зависимости от забастовок «выполнение полного цикла работ персонала» по доставке почты, пенсий, социальных пособий, уведомлений от различных органов власти, а также работу пунктов коллективного доступа в интернет. Министерство также предлагает не прерывать в период забастовок оповещение об угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вследствие военных действий, а также обеспечивать круглосуточный вызов экстренных служб.

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