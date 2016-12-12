Если есть, что скрыть — подвергай цензуре! Суровые реалии СМИ в России

С определенного времени на Роскомнадзор были возложены полномочия по защите прав субъектов персональных данных. За время существования этого надзорного ведомства, вокруг него постоянно возникает какой-то невероятной ажиотаж. И это понятно, вопреки здравому смыслу и всем нормам понимания, господа из РКН выносят постановления и обрабатывают решения других ведомств и региональных судов по блокировке множества интернет-ресурсов, в т.ч. и таких крупных проектов, как например, всем известная онлайн-энциклопедия Википедия. Тут мы задаёмся вопросом, чем мог обидеть чиновников и правоохранительных органов такой полезный и общественно значимый проект? Ведь есть несметное количество реально опасных сайтов о продаже наркотиков и оружия, с детской порнографией. Казалось бы, стоит бросить все силы на фильтрацию такого рода ресурсов, разнести их в пух и прах, но этого не происходит в должном порядке. Да даже не столько дело в блокировке, ведь мы знаем, что это напоминает больше борьбу с виртуальными ведьмами, а к решению реальных вопросов с преступностью имеет мало общего. Вместо этого РКН, например, выносит решения о блокировке популярной сети для поиска работы LinkedIn с аудиторией только в России в 5 млн человек.

Заметим, что процесс блокировки не так прост, как кажется со стороны. Он сопровождается большим объемом технической и юридической работы. Ведь никто не отнимал право у заблокированных сайтов защищаться в рамках закона. Другими словами, ведомством затрачивается огромное количество ресурсов для поддержания данного процесса. И если бы это было во благо, никто бы не спорил, но факт на лицо. Нам становится очевидным, что бюджетная организация, руководство и сотрудники которой получают зарплату из нашего с вами кармана, занимается, как минимум, нерациональным расходом ресурсов. Это явление нельзя назвать никак иначе, чем цензура неудобной некоторому кругу лиц информации.

Давайте разберемся, почему выносятся такие непонятные и не аргументированные решения?

У любого вопроса, есть светлая и темная сторона. Живой пример этому явлению, нашумевший во всем мире и неоднозначный по своему содержанию фильм «Невинность Мусульман». Проводя аналогию, между Россией, где этот фильм был запрещен к показу, и, к примеру, США, где этот фильм удостоился негативных комментариев 44-го президента США Барака Обамы. В своей речи он заметил, что фильм, в некотором смысле, аморальный, и искажает представление о вере, однако цензура данного фильма являлась бы нарушением права на свободу слова, обеспеченным конституцией США. Ну что же, браво. А как у нас?

Вы скажете, что цензура в России, как и в СССР была всегда, и это сложившийся исторический факт, и это надо принимать как должное. Действительно, сложно не согласиться с этим, однако, как и в советское время, так и сейчас, всегда находились люди, готовые достать вам книгу из под полы, готовые бороться за право быть услышанными, отдавать жизни за своё слово. В этом и заключается вся ирония ситуации, наш народ силен духом и всегда готов бороться с несправедливостью, в чьем бы лице она не представала перед ними. Чем мы с вами хуже этих людей? Ничем. Первое, что нужно сделать, начать с себя. Как это сделать? Есть множество доступных способов обойти онлайн-цензуру в наши дни. Одним из самых доступных и эффективных способов — это установка себе на телефон, планшет или компьютер VPN приложения или использовать любой иной инструмент по восстановлению доступа к информации.

Яркий пример проявления государственной онлайн-цензуры — это история некоммерческого проекта “Преступная Россия”, которая началась в далеком 2009 году и продолжающаяся до сих пор. Данный аналитический портал освещает события криминального и коррупционного характера, что называется, без купюр и борется за развитие демократии и сохранение свободы слова в России. Если бы вы знали, на сколько много мы получаем сообщений от граждан, недовольных своим городом, мэром или любым другим чиновников, и часто мы пытаемся им помочь и предать огласке всю несправедливость с которой столкнулись эти люди. Но под давлением коррумпированных чиновников, использующих, такие зачастую, к сожалению, не менее коррумпированные инструменты, как суды, правоохранительные и надзорные органы, мы дышим только одним легким.

Не один раз, мы доставали и публиковали, разоблачающую многих высокопоставленных чиновников, информацию. Наверное, в какой-то момент «мы перешли дорогу» кому-то очень влиятельному из Генеральной прокуратуры. Этого хватило, что «засудить нас» и заблокировать. Мы продолжаем бороться по закону, отстаивая свои права в судах, но как вы понимаете, шансов не так много.

Но мы не собираемся сидеть сложа руки. Тот, кто обладает информацией, находится на шаг впереди, так говорят знающие люди. Ведь если задуматься, информация это действительно важная составляющая нашей жизни. Но речь идёт, только той информации, которая является достоверной, а не о той искаженной, которую мы слышим из федеральных СМИ. В эпоху цифровых технологий, узнавать правду, о которой вам не расскажут по телевизору, можно. Для этого достаточно, как мы уже писали выше, установить любой инструмент для восстановления доступа к информации, которое обезопасит вас и даст доступ к тем интернет-ресурсам, сервисам и информационным потокам, которые интересны и важны для вас, для вашего развития, работы, учёбы, знаний. Здесь не нужно больше слов, сделайте вывод и повышайте свою интернет-грамотность.

Елена Вавилова, некоммерческий проект «Преступная Россия»

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