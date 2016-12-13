Украинский файлообменник EX.UA попрощался с пользователями и отдаст $1000000 за продажу домена на детские операции

В связи с обвинениями со стороны украинских властей и правообладателей в «пиратстве», популярный украинский ресурс EX.UA в середине ноября текущего года сообщил о решении прекратить свою работу и попросил всех пользователей изъять файлы из своих архивов, о чём сообщил на главной страничке портала: «Ресурс EX.UA принял решение прекратить работу. За последний год EX.UA довелось ощутить на себе прямые угрозы, шантаж (в т.ч. и на межгосударственном уровне), DDOS атаки. Данные действия подвергают опасности личную информацию и личные файлы пользователей, которые хранятся на ресурсе».

В заявлении отмечалось, что ресурс работал в правовом поле, однако «не всем нравилась такая трактовка законодательства». «EX.UA соблюдал авторские права, что постоянно подтверждал быстрым реагированием на любые нарушения на площадке. При этом ресурс не одобряет ту систему распределения и управления авторскими правами, которая сложилась сегодня», — сказано в заявлении.

EX.UA отмечает, что последние законодательные инициативы в сфере борьбы с пиратством имеют признаки «нецивилизованного лоббизма»: «Новый закон, который находится на подписании у президента, делает невыгодным его соблюдение: он будет действовать только против тех, кто попытается ему следовать. Он будет стимулировать пренебрежение авторскими правами. И поэтому он невыгоден».

В начале декабря администрация ресурса решила пойти навстречу своим пользователям, попросивших продлить период переноса личных файлов, а также написала своего рода обращение, в котором допустила возможность запуска закрытого файлового хранилища, а также почты, которая будет доступна на новом домене. Приводим полностью привести обращение EX.UA на нашем сайте:

«Уважаемые пользователи EX.UA!

Решение портала о прекращении деятельности всколыхнуло интернет-сообщество и подняло волну обсуждений. На почту ресурса поступает огромное количество вопросов. Еще больше их было задано в блогах, чатах и публикациях. Часть всякого рода домыслов было озвучено «доброжелателями». Кто следил за «эфиром», отметили особое внимание к данной теме некоторых карманных СМИ. Игнорировать эти вопросы некорректно по отношению к сообществу EX.UA. Поэтому мы дадим ответы на самые задаваемые вопросы.

Возобновит ли ресурс работу в связи с вето законопроекта 3081д?

Предположим, что решение ветирования законопроекта основано на здравом анализе неоднозначного закона. Ресурс никогда не имел целью влиять на позицию Президента. Единственным критерием принятия решений о закрытии ресурса всегда были интересы пользователей. Однако, сама проблема никуда не делась. Неадекватное лобби, публичные заявления и пресс-конференции продолжают нагнетать истерию вокруг вопроса защиты авторских прав. Защищая собственный бизнес, люди склонны игнорировать перемены вокруг, технический прогресс и существующую действительность. Ресурс всегда был готов к конструктивному диалогу с правообладателями. В этом вопросе ничего не изменилось. Как и не изменилось нынешнее решение о прекращении работы.

Правда ли, что ресурс начнет работу под другим доменом или на другой территории?

EX.UA и до этого не был замечен в нарушении своих обещаний, нет планов ничего менять и сейчас. Публично сделанное объявление остается в силе.

Будет ли доступна популярная опция: EX-файлы (анонимный обмен файлами)?

Да. Над новым решением ведется работа. Это будет отдельная платформа со множеством дополнительных функций и улучшенными возможностями производительности.

Будет ли дополнительное время для переноса личных архивов с EX.UA?

Да. В связи с многочисленными обращениями пользователей такая возможность сохранится до 31.12.16. Данный доступ будет возможно только в личные архивы пользователей. Публичный доступ к ресурсу будет ограничен с 01.12.16.

Будет ли доступна почта на домене EX.UA?

Почта на домене EX.UA будет доступна до 31.12.16. Начиная с 01.01.17, почта будет доступна на новом домене.

Где пользователям теперь хранить свои файлы?

Просьбы и интерес пользователей услышаны. Рассматривается возможность запуска закрытого файлового хранилища. О новом проекте и его названии будет объявлено 21.12.16.

Что будет с самым дорогим доменом UANET? (Цитата взята из интернета)

После 31 декабря 2016 сервисы на этом домене EX.UA предоставляться не будут ни в Белизе, ни в Ростовской области.

Что-бы закончить любые спекуляции вокруг Ex.ua о возможном «заграничном» будущем ресурса уведомляем : самый дорогой домен UANET продается. Цена домена EX.UA — 1 млн. долларов США. 100% вырученных средств будут потрачены на срочные и неотложные детские операции . Мы надеемся, что пользователи EX.UA поддержат это решение. За контролем целевого использования денег от реализации домена будет следить известная международная аудиторская компания. В случае отсутствия спроса на заявленную стоимость домен EX.UA останется в памяти и легендах украинского Интернета.)

Всем пользователям Ex.ua спасибо за любовь и поддержку».

Стоит также отметить, что портал EX.UA также заблокирован и в России.

Как видим, проблемы с «антипиратским законодательством» практически везде одни и те же — отсутствие всяческой связи с реалиями жизни, попытки действовать вопреки прогрессу и просто всепоглощающее желание лоббировать чьи-то интересы в ущерб интересам простых граждан.

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