VPN99 — новый защищённый ВПН

В текущее время, когда, с одной стороны, функционируют уже десятки законов по ограничению сетевого пространства в России, а, с другой, наращивается желание различного рода мошенников, интернет-корпораций и спецслужб получить как можно больше данных о каждом пользователе, о всех его действиях и взаимодействиях, в полной мере перед каждым из нас встаёт вопрос о сохранении своего «прайваси», персональных данных, тайны переписки и свободного доступа к информации.

Все эти наши права закреплены в Конституции, но, к сожалению, грубо нарушаются. В то время, как в ООН декларируются новые права человека в цифровую эпоху, к примеру, право на анонимность, криптографию, доступ в интернет, в России законодатели и исполнительные органы к этому не то, что даже не прислушиваются, но, наоборот, с каждым месяцем принимается всё больше попыток закрепостить взаимодействие пользователей в Сети, нивелировать их права, обременить интернет-бизнес, цензурировать СМИ.

Но технологии и прогресс всегда идут как минимум на один шаг впереди регрессивной мысли чиновников, желающих построить некий мифический суверенитет в российском сегменте интернета: развиваются и совершенствуются защищенные средства обмена информации: мессенджеры, криптографические почтовые сервисы и облачные технологии. Вместе с тем, становятся всё более удобными к использованию и технологии проксирования и тунеллирования трафика. Данные инструменты становятся легки в установке и настройке и доступны для использования не только гикам, но и любым пользователям, не имеющим специализированных знаний.

Одним из таких инструментов является сервис VPN99, который заявляет 3 главных критерия в своей работе:

ЗАЩИЩЕННОСТЬ, АНОНИМНОСТЬ, ВСЕДОСТУПНОСТЬ.

Когда вы подключаетесь к VPN99 создается «туннель», другими словами защищенное соединение между вашим устройством и нашим сервером.

Все данные внутри «туннеля» зашифрованы и только вы будете знать о том, что там передается. Данные шифруются 2048-битным ключом. Это достаточный уровень шифрования, который позволяет нам предоставлять высокий уровень производительности даже на старых компьютерах или мобильных устройствах.

Сервис не хранит никакие логи пользовательских соединений. Единственная информация, которая сохраняется на серверах данного VPN это: откуда (с какого IP) зашёл клиент и какой IP ему выдался.

Ещё одно немаловажное преимущество данного сервиса — уникальная низкая стоимость: всего 99 центов в месяц, без всяких условий и иных видов тарификаций.

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Справка:

VPN добавляет новый сетевой интерфейс в систему, который функционирует так, как-будто вы подключили свое устройство к частной сети напрямую. Так же он меняет ваш IP адрес и шифрует все передаваемые данные.

VPN обеспечивает прием и передачу информации через публичные сети (через сеть Internet например) также, как если бы ваше устройство было подключено к частной сети непосредственно, применяя те же политики безопасности и обеспечиваю доступ ко всем ресурсам частной сети.

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