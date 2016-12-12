МВД России одобряет идею сажать киберпреступников на 10 лет

Участники двух крупнейших хакерских группировок, которые совершали атаки на российские банки, задержаны, — сообщил официальный представитель Бюро специальных технических мероприятий (управление «К») Министерства внутренних дел России Александр Вураско. В отношении задержанных участников было возбуждено дело об организации преступного сообщества (210 УК РФ), максимальное наказание по которому составляет 20 лет тюрьмы.

Задержание членов группировок представитель МВД считает «знаковым событием». По его словам, одна из группировок «обладала возможностями нарушить функционирование банковской системы России»:

«Они изготавливали скимминговое оборудование, вредоносное ПО, устройства класса „блэкбокс“, позволяющие перехватывать контроль над банкоматами».

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Вураско также сообщил, что ведомство предложило ужесточить уголовное наказание за киберпреступления в России: «В рамках ужесточения наказания предлагается передать ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации) из состава мошенничества в состав ст. 158 УК РФ (кража). Кроме того, срок наказания за киберпреступления может составить до 5-10 лет лишения свободы».

Он добавил, что МВД приняло участие в разработке законопроекта об ужесточении наказания хакерам, и выразил надежду на то, что этот закон примут уже в следующем году. Кроме того, по словам господина Вураско, за последние годы появились профильные статьи за совершение киберпреступлений — это ст. 159.3 и 159.6 УК РФ (мошенничество), которые непосредственно затрагивают хищения в кредитно-финансовой сфере.

Стоит заметить, что тренд на ужесточение наказаний за киберпреступления стал достаточно заметным явлением в России. Как мы уже писали, в Госдуме в начале декабря текущего года был зарегистрирован пакет законодательных документов, цель которых — защита от возможного «отключения страны от интернета». Документ предполагает введение уголовной ответственности за создание программ для атак на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) России. В случае принятия закон будет вводить наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, также в начале декабря, ФСБ сообщила о подготовке кибератак, направленных на финансовую систему России. Как утверждают в ФСБ, атаки организованы «иностранными спецслужбами», а серверные мощности и командные центры, как подчеркнули в ФСБ, для их проведения находятся на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании Blazingfast. Украинская компания, в свою очередь, причастность к преступным хакерским группировкам отрицала и была удивлена заявлением российских силовиков, которые, по словам руководства Blazingfast, не присылали им никаких запросов, после чего компания пообещала провести проверку.

Стоит вспомнить ещё один интересный факт, что в середине сентября текущего года Роскомнадзор на сайте ваканский искал «программиста с навыками обхода систем компьютерной безопасности, хакера», в чьи обязанности входило, собственно, нарушение статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Через некоторое время вакансия исчезла. Отказалось ли надзорное ведомство от идеи нанять специалиста с подобными навыками или просто уже нашло, пока не известно.

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