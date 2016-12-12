Передача «Ревизорро» решила судиться с подписчиками блогера Ильи Варламова

Популярный блогер Илья Варламов снова оказался в центре внимания СМИ. Как он сам написал на своём сайте, «из-за недавнего скандала вокруг передачи «Ревизорро» телеканал «Пятница» подал иск о защите репутации к ряду пользователей фейсбука». Причиной для этого стали некоторые комментарии, написанные в более чем некорректной форме.

На официальном сайте телеканала «Пятница!» сказано, что ими было принято решение «обратиться в Арбитражный суд города Москвы на следующем основании: в открытом доступе сети Internet на страницах международной социальной сети зарегистрированными пользователями была распространена информация, которая содержит в себе сведения порочащего характера, не соответствующие действительности и, согласно ст. 150 ГК РФ, наносящие ущерб деловой репутации ООО «Телекомпания Пятница»».

«Я хочу чтобы люди поняли, что нельзя безнаказанно публично писать, что мы берем взятки. Нельзя безнаказанно угрожать (ведущей «Ревизорро» Лене) Летучей, обещать отрезать ей голову и выпустить кишки», – заявил генеральный директор телеканала Николай Картозия.

Представитель канала Наталья Абрамочкина уточнила, что иск подан против 20 человек, чьи комментарии порочат репутацию «Пятницы». Канал в сообщении назвал четыре имени — Илья Вытяжнов, Артур Пейсахов, Михаил Миронов, Жанна Нестерова. Из скриншотов, приложенных к сообщению, следует, что часть этих пользователей оставляли комментарии в личном Facebook блогера Ильи Варламова. Так, Миронов якобы написал, что «Ревизорро» – это провокаторы, вымогатели и их надо сжечь.

Юристы канала мониторили страницы известных людей в Facebook, поскольку у них большая аудитория, и выбирали пользователей с самыми резкими суждениями, объяснила Абрамочкина. Канал намерен подать еще один иск против людей, которые прямо угрожали сотрудникам канала, добавила она. По ее словам, канал требует удаления порочащих комментариев и опровержения изложенных в них сведений. Материальных претензий к пользователям канал предъявлять не будет.

«Ревизорро» – адаптация оригинального украинского формата, российская версия выходит на «Пятнице» с 2014 года.

В соцсетях разгорелись нешуточные словесные баталии после того, как на «Пятнице» вышел очередной выпуск «Ревизорро», где Елена Летучая проверила, как соблюдаются санитарные нормы в модном московском кафе «Одесса-мама». Летучую закрыли в холодильнике и попытались вылить ведро воды и вызвали милицию. В итоге пользователи интернета разделились на тех, кто за и кто против непосредственно передачи «Ревизорро», и споры между ними были ожесточённые.

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