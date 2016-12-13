Робот-цензор-социопат от «Триколор ТВ»

В конце ноября группа Discovery в беседе с журналистами посетовала на то, что «Триколор ТВ» выдвинул «неприемлемые условия», из-за которых с 1 декабря Discovery пришлось отказаться от услуг национальной спутниковой компании. По словам гендиректора «Медиа альянса» Григория Лаврова, который управляет телесетью Discovery в России, предложение оператора «ставит его в привилегированное положение по отношению ко всему рынку». Представитель «Триколора ТВ» заверил, что у оператора есть аналоги с познавательным контентом в составе основного пакета.

В группу Discovery входят канал Discovery Channel, канал о дикой природе Animal Planet, развлекательный канал для женщин TLC и Eurosport. В России ими управляет «Медиа альянс» — предприятие «Национальной медиа группы» и Discovery Communications. По данным TNS Russia, в январе—октябре Discovery занимал 8-е место среди 300 нишевых каналов с долей 0,37.

И вот недавно стало известно о том, что «Триколор ТВ» отказывается общаться со своими клиентами, возмущёнными тем, что из оплачиваемого ими пакета исчезли их любимые телеканалы. Более того, абоненты спутникового оператора подозревают, что администраторы официальных групп «Триколор ТВ» в соцсетях попросту запустили робота-цензора, который банит абонентов и удаляет оставленные ими комментарии с упоминанием указанных каналов. Для наглядности пользователи сняли видео, на котором можно увидеть, как стираются сообщения со словами «Дискавери» и «Евроспорт», а при повторном написании подобных комментариев аккаунты неугомонных пользователей, которые хотят узнать — за что они, собственно, заплатили деньги, заносятся в бан:

Это не первая серьезная претензия абонентов к действиям холдинга. Так, в договоре абонентского обслуживания присутствует пункт, который позволяет компании приостановить действие договора, если оператор «обосновано сочтет», что действия абонента нарушают его интересы.

Назвать действия «Триколора» логичными никак нельзя. Сама компания уже заявляла о стагнации на рынке платного телевидения — за третий квартал 2016 года оно в целом по России выросло менее, чем на 1%, и, по словам представителей «Триколор ТВ», «время активного роста осталось позади». К этому не располагает как экономическая ситуация, так и насыщение рынка. В России оно достигло 73% платящих абонентов, что сравнимо с уровнем развитых стран. Так что операторы, в первую очередь, заинтересованы в увеличении доходов с уже существующих клиентов, а не в привлечении новых. Вот только нет уверенности, что после таких неуклюжих действий в отношении своих пользователей задача удержать уже существующую клиентскую базу будет спутниковым телеоператором выполнена.

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