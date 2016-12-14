Новый законопроект ЕС меняет правила работы WhatsApp, Skype и других мессенджеров

Пересмотреть существующие требования было решено после обращений со стороны телекоммуникационных компаний, которые выразили недовольство неравным положением на рынке связи. Дело в том, что сейчас для операторов существуют жесткие ограничения в отношении сбора персональной информации о пользователях, в то время как на деятельность интернет-сервисов эти правила фактически не распространяются.

Теперь исполнительная власть ЕС хочет расширить некоторые правила и для интернет-компаний, предоставляющих услуги голосовой связи и коротких сообщений, называемые также OTT («Over-The-Top»). Согласно новому законопроекту, интернет-сервисы должны будут гарантировать конфиденциальность коммуникаций и приступать к обработке данных о местоположении своих пользователей исключительно только после их согласия. По словам официального представителя Еврокомиссии (ЕК), соответствующие требования будут отражены в отдельном законе о защите данных. Ожидается, что он должен вступить в силу в 2018 году. Официально предложения будут представлены на обсуждение руководящих органов ЕС в январе этого года, и за это время могут претерпеть несколько изменений.

С другой стороны, участие в этом деле телефонных компаний напоминает их давнее желание покончить с сетевым нейтралитетом и их недовольство тем, что ряд мессенджеров предоставляют своим пользователям возможность телефонной связи. И поэтому их надо жёстко зарегулировать. А еще лучше — заставить пользователей платить оператору сотовой связи за использование таких сервисов. Данный вопрос не дает покоя «телефонистам» и они каждый раз пытаются зайти на него снова и снова.

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