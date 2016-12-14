Американские разведчики не могут назвать подозреваемого в хакерских атаках на выборах

По мнению директора Нацразведки США Джеймса Клэппера, предположения ЦРУ о якобы причастности России к кибератакам, производившиеся неизвестными хакерами в канун президентских выборов, «нелепы» и не подкреплены достаточным количеством улик. Согласно источнику Reuters в спецслужбах, разведсообщество не оспаривает правоту ЦРУ, только указывает, что сейчас у них нет доказательств, указывающих на намерение хакеров. Официальные представители разведсообщества пока не комментируют ситуацию. С выводами ЦРУ не согласилось и Федеральное бюро расследований (ФБР), чьи расследовательские стандарты требуют оперирования фактами, пригодными для суда. Причина их несогласия та же — отсутствие четких доказательств.

Национальная разведка США в соответствии с актом о реформировании разведывательной службы и противодействию терроризму от 17 декабря 2004 г. и политической директиве президента №19 за 2012 г., представляет собой орган, координирующий работы различных ведомств, занимающихся разведкой и контрразведкой, поэтому мнение господина Клэппера в данном случае достаточно весомо.

Обвинения России в организации кибератак прозвучали за месяц до выборов, в октябре 2016 года, на самом высшем уровне — президент-демократ Барак Обама (одна из основных хакерских атак — на базу данных Демократической партии — прим.) предупредил президента России Владимира Путина о том, что у случившегося будут серьезные последствия. Поступившие в СМИ сведения о докладе ЦРУ по кибератакам (публично ЦРУ не разглашало сделанные в докладе выводы — прим.) вызвали широкий общественный резонанс, в результате которого Конгресс США призвал расследовать случившееся самым тщательным образом. На прошлой неделе Обама приказал разведывательным агентствам перепроверить все данные о кибератаках и возможном государственном участии в них, результаты он хочет увидеть до 20 января, даты официальной передачи власти Трампу.

Обеспокоены этой темой и выборщики, чья коллегия 19 декабря должна будет официально утвердить Трампа в качестве нового президента. Они провели специальный брифинг и направили Джеймсу Клэпперу письмо с требованием прояснить ситуацию до того, как коллегия вынесет судьбоносное для страны решение.

Чикагский юрист Федор Козлов сообщил российским журналистам:

«Вероятность того, что полноценное расследование завершится до 19 декабря, весьма невелика: слишком много времени уйдет на реализацию всех формальных процедур. Однако уже в январе 2017 г. можно будет рассчитывать на получение достоверных результатов».

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Выводы ЦРУ о нацеленности атак на выборы связаны с тем, что кибератаки на учреждения Республиканской партии сошли на нет уже к концу лета, а на демократов — продолжались и далее. Помимо этого, только материалы украденные у демократов стали достоянием общественности через платформу Wikileaks. Источник Reuters назвал этот факт слишком «тонкой соломинкой» для построения серьезного анализа.

Против поспешных выводов выступил также влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн: он не видит информации, свидетельствующей о влиянии хакерских атак на исход выборов. «Очевидно, что русские хакнули наши [предвыборные] кампании. Но нет никакой информации о том, что они намеревались так повлиять на исход наших выборов. Поэтому Конгрессу и нужно проводить расследование», — сказал Маккейн. Расследования требуют как демократы, так и республиканцы: подозрение у обеих партий вызвала предложенная Трампом кандидатура главы частной нефтяной компании Exxon Mobil Corp. Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

Тиллерсон имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Он в 2011 году проводил переговоры с Россией об энергетическом партнерстве. В 2012 году он был награжден российским Орденом дружбы. На посту топ-менеджера Exxon Тиллерсон выступал против санкций в отношении России. В частности, соответствующее публичное заявление он сделал на ежегодном собрании компании в мае 2014 года, когда начал развиваться украинский кризис. В то же время, назначенная на пост госсекретаря кандидатура может быть отклонена Сенатом.

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