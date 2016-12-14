Онлайн-кинотеатры как яблоко раздора

Когда до Государственной Думы РФ добирается какой-либо законопроект, у большинства депутатов и глав комитетов напрочь отключается слух, а также адекватное восприятие окружающего мира. Недавно интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сказал, что государство не научилось слышать интернет-отрасль, и это утверждение как никогда удачно характеризует нынешнюю повестку дня. В Госдуме прошло расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи под председательством руководителя Комитета Леонида Левина, на котором обсуждались вопросы так называемого «законодательного регулирования работы аудиовизуальных сервисов в Интернете». На повестке дня стоял проект закона №37671-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», инициаторами которого выступили депутаты Госдумы Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев. Этот законопроект больше известен как «закон об онлайн-кинотеатрах», и его настоящими инициаторами являются участники Медиакоммуникационного союза (МКС), лоббирующие собственные интересы в том сегменте рынка, который они, по мнению некоторых представителей интернет-отрасли, попросту упустили. В планах медиалоббистов кроме выдавливания конкурентов с рынка OTT-сервисов регулирование мессенджеров, а также незначительные поправки к скандальному «пакету Яровой».

Кстати, чем-то нынешняя ситуация напоминает историю принятия вышеупомянутого закона о тотальной слежке, когда ни одно мнение представителей отрасли, ни одного эксперта, правозащитника и даже целого интернет-сообщества не было учтено. Судя по тому, как прошло обсуждение проекта закона №37671-7, ситуация повторяется почти один-в-один (по крайней мере, так это описано на официальном сайте Госдумы). Ранее экспертный совет при Правительстве РФ жёстко раскритиковал документ МКС, найдя в нём неприкрытый лоббизм и коррупционные составляющие, и к этому мнению присоединились представители интернет-отрасли. На обсуждении законопроекта в Госдуме присутствовал гендиректор ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин, ранее критически отзывавшийся о нём. Он и на этот раз предупредил участников заседания, что принятие законопроекта приведет к «забюррокрачиванию ведения бизнеса» и падению стоимости активов на рынке из-за ухода иностранного капитала. «Мы, представители добросовестного бизнеса, предоставляя доступ к качественному продукту, стимулируем рост национального кинопроката», — отметил он. А.Бырдин добавил, что представители отрасли не могут формировать плей-лист фильмов и не навязывают нужный им контент потребителям.

Эти слова опровергла директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства связи и массовых коммуникаций Екатерина Ларина. По ее мнению, технически сформировать нужный плей-лист возможно, «то, что выводится на первую строку поисковика, то и смотрят». Е.Ларина считает, что принятие законопроекта не обрушит рынок, даже при условии ограничений для иностранного капитала.

Руководитель юридической службы ОАО «Первый канал» Дмитрий Орлов полагает, что законопроект будет работать только на пользу рынку. «Здоровый национальный протекционизм дает импульс для отечественной киноиндустрии, формирующей контент», – сказал он.

Естественно, президент МКС Павел Степанов положительно оценил собственное творение, подтвердив слова депутата Лугового, что документ «не нарушает прав граждан». Депутат, в свою очередь, особо подчеркнул, что проект устанавливает запрет на использование аудиовизуального сервиса для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну; распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм; а также иной запрещённой информации. Очень хотелось бы увидеть хоть один прецедент, когда б онлайн-кинотеатр занимался разного рода разглашениями страшных тайн государственной важности. Но, видимо, для этого необходимо пребывать в той же параллельной вселенной, что и наши депутаты, где им грезятся разного рода кошмары с расшатыванием скреп, развращением морали и предательством государственных интересов с помощью OTT-сервисов.

Интересен ещё тот факт, что участники совещания обсудили факт взрывного роста популярности у технологии OTT, позволяющую получать видеосигнал от провайдера контента хоть на компьютер, хоть на смартфон, хоть на видеоприставку. Среди преимуществ данного метода участники заседания отмечали адаптивность, доступность, удобство и простоту использования, пишется на сайте Госдумы. Видимо, поэтому законотворцы с их друзьями-лоббистами решили отрегулировать OTT-сервисы так, чтоб они сразу стали прихотливыми, трудноиспользуемыми, дискомфортными и замороченными в эксплуатации. Всё в точности, как описывал ранее глава НАДТ Александр Иванов, что на интернет-рынке всё прекрасно, пока государство не решилось ему «помогать».

Неожиданно конструктивное замечание прозвучало на обсуждении законопроекта от представительницы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елены Заевой. По её мнению, ограничение иностранного участия на рынке онлайн-кинотеатров однозначно приведет к сокращению продавцов на этом рынке. ФАС, по ее словам, не призывает отказаться от этой нормы, если речь идет о национальной безопасности, но призывает депутатов определиться, важна ли для страны конкуренция на этом рынке. «С одной стороны, мы пишем разные дорожные карты о привлечении в страну иностранных инвестиций, а другой рукой, получается, вводим нормы, которые эти инвестиции ограничивают», — объясняет Заева. Примерно о том же самом говорил Дмитрий Мариничев, только уже касаемо принятой недавно Доктрины информбезопасности: «С одной стороны, декларируется однозначная защита граждан и их конституционных прав. И в то же время формируется некий механизм ограничения граждан от получения информации, потому что информация должна быть профильтрована на предмет её законности и правильности». Видимо, двойственность политического мышления — «наше всё» для российских политиков на достаточно долгие годы.

Одна из основных идей законопроекта – ограничить иностранное владение видеосервисами, работающими в России: иностранцы смогут владеть не более чем 20% таких компаний. В последней версии документа, внесенной в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым, для этого ограничения сделаны исключения: оно не будет распространяться на стратегические компании, на объекты международных соглашений или тех, кому специальное разрешение выдала правительственная комиссия по иностранным инвестициям. По словам Заевой, чтобы механизм с комиссией заработал, придется править соответствующий закон, так как сейчас комиссия лишь одобряет сделки, а не выдает разрешения на ведение деятельности в России.

Но в целом наличие исключений из закона непонятны, говорит Заева: если закон принимается, его требования должны распространяться на всех игроков рынка. В текущей версии проекта из-под действия закона выведены сервисы с пользовательским контентом – например, Youtube и ВКонтакте». Депутат Андрей Луговой объяснил введение ограничений иностранного владения для онлайн-кинотеатров вопросами национальной и экономической безопасности страны. Чем государству мешают иностранцы, владеющие такими проектами, он четко объяснить не смог. Он сообщил лишь, что они влияют на общественное мнение: например, реклама, которая там размещается, «может иметь разную направленность». В ответ на это директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сообщил, что легальные кинотеатры размещают рекламу только от официальных селлеров – Gazprom-Media Digital и IMHO Vi. Директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина добавила, что такие сервисы могут влиять на выбор пользователя тем, какой именно контент они размещают на главной странице сайта.

«Мы пытаемся сейчас регулировать область, которая еще не построена. Если мы ее зарегулируем слишком рано, то мы ее и не построим», — заявила управляющий партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. «Baring Vostok, по ее словам, за последние пять лет инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi.ru $100 млн, и сейчас эти деньги попадают под ограничение». Рынок онлайн-кинотеатров – очень рискованная область для инвестиций, все сервисы еще убыточны и инвестировать в них соглашаются только иностранные инвесторы, продолжает Ивашенцева. Никто из членов МКС, авторов проекта, не не вкладывал деньги в этот рынок. Хотя все они вместо ввода ограничений могли бы сами создать национального игрока, добавляет она.

В конце заседания Леонид Левин сообщил, что в случае принятия законопроекта в первом чтении, детальная работа над ним продолжится при подготовке ко второму. Судя по всему, законопроект будет проталкиваться и дальше такими же темпами, с игнорированием мнения интернет-отрасли и здравого смысла.

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