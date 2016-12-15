Интернет-отрасль займётся безопасностью детей в Сети

Представители интернет-отрасли войдут в Общественный совет при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, где в составе экспертной группы займутся вопросами безопасности детей в интернете; такое решение принято на закрытой встрече представителей интернет-отрасли с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. В рамках встречи стороны обсудили вопросы низкого уровня цифровой грамотности населения (как детей, так и педагогов), отсутствия контроля за действиями детей в интернете со стороны родителей, вопросы, касающиеся создания противоправных групп и сообществ, а также вопросы, связанные с формированием позитивного детского контента.

По итогам обсуждения представители интернет-отрасли предложили создать некий экспертный совет при омбудсмене, который занимался бы обсуждением актуальных проблем и инициатив, связанных с информационной безопасностью детей. «Это позволило бы обеспечить выработку комплексного и консолидированного мнения IT-отрасли по решению важнейших вопросов безопасности детей в интернете», — поясняет РОЦИТ.

Встреча интернет-сообщества в детским омбудсменом Анной Кузнецовой состоялась в рамках конференции «Рунет 2016: Итоги года». В мероприятии, организованном по инициативе ИРИ, РОЦИТ и РАЭК, приняли участие представители организаций, обеспечивающих защиту прав детей в интернете, а также способствующих развитию позитивного контента и принимающих непосредственное участие в подготовке образовательных материалов для детей по безопасному использованию интернета. Госпожа Кузнецова высказалась за детальное обсуждение темы информационной безопасности, в частности — детей, в ходе которого должен быть найден новый подход к вопросу самоконтроля ребёнка в интернете:

«Я очень рада возможности встретиться именно в такой неофициальной обстановке. Интернет становится все более актуальной темой для современных родителей. Грань между реальностью и интернетом стирается: если раньше мы говорили о том, что ребенку нельзя находиться на улице после 22:00, то сейчас мы понимаем, что даже будучи дома, ребенок может быть в опасности, ведь он выходит в интернет. Мы должны обсудить и найти оптимальные подходы к вопросам самоконтроля ребенка в сети интернет. Кроме того, родители и общество должны прививать понимание такого феномена как «позитивный интернет-контент».

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Анна Кузнецова также обратила внимание на важность работы учителей в направлении интернетизации и объяснению детям базовых принципов правильного использования интернета.

Сергей Гребенников, директор РОЦИТ отметил, что в настоящее время в деятельности законодательных органов, компаний и общественных организаций присутствует определенная неслаженность, и поэтому возникла идея синхронизировать действия организаций.

В ближайшее время организаторы встречи передадут свои предложения по составу рабочей группы, в которую войдут крупнейшие заинтересованные представители интернет-индустрии.

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