Интернет вещей для повышения удоев и урожайности

Внедрение интернета вещей в АПК позволит повысить эффективность хозяйств, уверены чиновники. Как следует из протокола совещания, состоявшегося у вице-премьера Аркадия Дворковича, ещё в конце октября Минсельхозу, Минпромторгу и Минкомсвязи было поручено разработать план мероприятий по внедрению интернета вещей в агропромышленном комплексе, подготовить предложения по обеспечению доступа в интернет на землях сельхозназначения в Воронежской области, Ставропольском и Краснодарском краях и порядок строительства объектов связи на этих землях.

Информационные технологии позволят повысить эффективность сельхозпроизводства и снизить себестоимость продукции, объясняет представитель Минсельхоза. Для аграриев планируется разработать и внедрить информационные системы и сервисы, добавляет представитель министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который также участвует в разработке предложений. Для этого сначала необходимо обеспечить доступ в интернет на сельскохозяйственных землях. В дальнейшем для оценки эффективности использования земель будет проводиться космический мониторинг с публикацией результатов в интернете. Для управления климатическими рисками будут разработаны сервисы на основе данных с метеостанций и радиолокаторов Росгидромета. Эти данные будут публиковаться на государственных порталах и в информационных системах, объясняет представитель Абызова.

В какие сроки и за чей счёт могут быть внедрены новые технологии, пока неизвестно. Представитель Абызова лишь допускает, что это можно сделать на условиях государственно-частного партнерства.

Сельскохозяйственный сектор по производительности труда отстает от США и стран Европы в 3–5 раз, отмечает замдиректора Фонда развития интернет-инициатив Сергей Скрипников. Интернет вещей позволит снизить себестоимость производства за счет оптимизации затрат и правильно выстроенной системы хранения и первичной переработки продукции, продолжает эксперт. Как следствие, вырастет конкурентоспособность аграриев. Также это позволит минимизировать количество используемых химикатов и лучше бороться с воровством, отмечает он.

Генеральный директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин скептически отнёсся к инициативе Правительства, поскольку, по его мнению, внедрять высокие технологии пока некуда — российское сельское хозяйство испытывает недостаток финансирования и серьёзную нехватку самой обычной сельхозтехники:

«Если говорить об интернете вещей в сельском хозяйстве, я вам для примера скажу: в этом году за девять месяцев Россия купила всего 1100 тракторов, то есть все сельское хозяйство 1100 тракторов приобрело. У крестьян нет денег на покупку необходимых сельхозмашин, и поэтому у нас и сельхозпроизводство, и сельхозмашиностроение — все в стагнации находится. И тут приходит Дворкович и говорит: «Слушайте, дайте им Интернет». А зачем, если у крестьян нет денег на удобрения, семена и все остальное? Это знаете, когда у человека нет денег на еду, на хлеб и молоко, к нему приходят и говорят: слушай, сейчас мы тебе дадим черной икры, но немного. Нам бы начать развиваться хотя бы традиционными способами, без Интернета. Но если даже трактор будет с холодильником как-то общаться, крестьянину от этого легче не станет, потому что ни в тракторе солярки нет, ни в холодильнике продуктов. Поэтому, мне кажется, надо поставить более реальные задачи, менее амбициозные, но более, скажем, приземленные, и решить вопрос с доходностью сельского хозяйства».

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Уже сейчас высокие технологии применяются в сельском хозяйстве, отметил генеральный директор агрофирмы «Целина» Виктор Бородаев. При этом он считает, что интернет вещей не входит в число главных проблем отрасли: «Мы сегодня работаем, безусловно, по спутникам, наши трактора ходят, и механизаторы там не держатся за руль — только на поворотах разворачиваются, а дальше трактор идет по спутнику и днем, и ночью. То есть все это уже осуществлено. Но еще далеко не везде такая техника имеется и такие возможности. Поэтому, если брать в целом наше сельское хозяйство, то надо бы прийти к этому вот точному земледелию, как оно называется, к этим возможностям — это первое. Ну а потом, на будущее, может быть и правильно. Конечно, не то, что роботы, но очень высокая будет механизация, я верю, что это возможно. Но, если наложить это на наше сельское хозяйство, на те проблемы, которые у него есть, я думаю, что это будет эксклюзив и только на пробных вариантах, а дальше оно не распространится быстро. Как говорят, мы еще на телеге ездим, еще не сели на хороший трактор, а уже хотим на космический корабль».

Посевные площади в России составляют около 80 млн га, говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Но высокие технологии применяются не более чем на 5–10% площадей, указывает он. Впрочем, это не так уж плохо, уверен представитель Минсельхоза: «Работа пошла».

Калужское предприятие АПК «Извольский» пользуется системой ExactFarming, созданной бывшим совладельцем «Техносилы» Михаилом Кокоричем и его партнерами. Она позволяет следить за заболеваниями, фазой развития растений и проч., не выезжая на поле, объясняет гендиректор АПК «Извольский» Константин Злобин. Это снижает риски потерь и способствует значительному снижению себестоимости, говорит Злобин.

Куратор рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве РФ Ирина Левова считает, что в настоящее время наблюдается стремительный рост использования интернет- технологий и ИКТ в сельском хозяйстве во всём мире:

«По прогнозам исследовательской организации Markets&Markets в период 2016 – 2022 годы будет наблюдаться рост объемов мирового рынка программного обеспечения для сельского хозяйства до 25% по различным сегментам. Государства активно идут по пути поддержки внедрения ИКТ и интернет-технологий в сельскохозяйственное производство. Наряду с развитыми странами и их объединениями (Европейский Союз, Канада, Британия, Австралия, Норвегия), развивающиеся страны также принимают стратегии цифровой экономики (Китай, Малайзия, Индия) и др. Основными направлениями развития использования таких технологий в агропромышленном комплексе являются разработки сенсорного оборудования, точное земледелие и анализ больших массивов данных, программно-аппаратные комплексы управления фермой, решения по контролю качества продуктов и отслеживание продуктов с момента посадки (для растений) либо рождения (для животных) до момента покупки, контроль за агромероприятиями с использованием снимков из космоса, дронов, развитие дистанционной торговли продуктами сельскохозяйственного производства и развитие информационных сервисов в интересах сельскохозяйственных производителей. Очень хорошо, что в Правительстве своевременно и детально задумались об этих вопросах, предложили перечень мероприятий, направленных на внедрение таких технологий и решений. Думаю это направление будет одним из важнейших в рамках разрабатываемой по поручению Президента России программы «Цифровая экономика»».

Концепция «интернета вещей» предполагает создание вычислительной сети из физических объектов («вещей»), которые могут самостоятельно обмениваться данными друг с другом и с внешней средой — без участия человека. Развитие IoT-компонентов в России и мире идет активно, так как есть стабильный потребительский спрос. Однако наименьшее распространение получили профессиональные сервисы, что объясняется фрагментированным развитием отраслей промышленности. Трендами ближайшего времени, по мнению экспертов в области интернет-технологий, станет снижение цен на конечное оборудование, что приведет к развитию сетевой инфраструктуры. Уже через год-два появление новых сетей и утверждение новых стандартов приведет к появлению на рынке большего числа устройств. От ценовой доступности пользовательского оборудования напрямую зависит развитие инфраструктуры Интернета вещей.

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