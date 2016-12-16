Производителей цифровых камер призвали защитить свою продукцию шифрованием

Открытые письма с призывом к ведущим производителям фото- и видеокамер оборудовать свою продукцию встроенной системой шифрования подписали более 150 известных фотожурналистов и режиссёров-документалистов со всего мира, в том числе, 15 номинантов и лауреатов премии Оскар, в том числе, Лора Пойтрас, Алекс Гибни, Джошуа Оппенхаймер.

По мнению авторов письма, в отличие от разработчиков мессенджеров и операционных систем, производители профессиональной фото- и кинотехники значительно отстают в вопросе безопасности. В то время, как некоторые компании уже выпускают гаджеты со встроенной системой защиты, камеры даже от самых известных производителей по-прежнему остаются уязвимыми. Авторы обращения в письме к компании Canon сообщают:

«Мы, режиссёры и фотожурналисты, ценим нашу собственную безопасность и безопасность наших источников, поэтому мы хотим покупать камеры, которые поставляются со встроенным шифрованием. Оснащение вашей продукции функцией защиты данных даст вашей компании серьёзное конкурентное преимущество по сравнению с другими производителями камер, ни один их которых в настоящее время этого не предлагает. Возможности шифрования позволят нам продолжать доносить важные истории даже из самых опасных точек мира».

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Идентичные письма Фонд свободы прессы отправил в компании Sony, Nikon, Fuji, Kodak, Ricoh и Olympus.

Многие из режиссёров, подписавших обращения, на собственном опыте убедились в необходимости встроенного шифрования камер. Документалистку Лору Пойтрас, которая до сотрудничества с Эдвардом Сноуденом снимала сюжеты о войне в Ираке, неоднократно задерживали спецслужбы на границе США, изымая её компьютер и камеру. А кинорежиссеру Андрею Берендсу в 2008 году пришлось проглотить сим-карту своего телефона, чтобы скрыть от нигерийской полиции данные местных жителей, которые помогали ему докуменировать конфликт в дельте реки Нигер.

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