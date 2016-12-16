Австралия заблокирует The Pirate Bay и другие «пиратские» сайты

После жалоб сразу нескольких крупных правообладателей, австралийский Федеральный суд приказал нескольким десяткам местных провайдеров заблокировать доступ к порталам The Pirate Bay, Torrentz, TorrentHound, IsoHunt, SolarMovie, а также к их прокси-сайтам и «зеркалам». Скорее всего, это событие знаменует собой начало массового блокирования подобных интернет-ресурсов. При этом возместить провайдерам судебные издержки, а также заплатить за каждый заблокированный домен по $37 обязаны правообладатели — австралийская компания Village Roadshow и телекомпания Foxtel.

Борьба между правообладателями и интернет-провайдерами началась в ноябре 2015 года, когда Village Roadshow заявила, что готовит иск в федеральный суд против сайта Solar Movie. Вскоре к делу присоединилась Foxtel, потребовав заблокировать более крупные сайты — The Pirate Bay и TorrentHound.

Согласно законам, принятым правительством Австралии в 2015 году, правообладатели могут относительно легко заставить провайдеров заблокировать сайт с пиратским контентом. Однако провайдеры утверждают, что пиратские сайты, в том числе The Pirate Bay, сразу после блокировки появляются на другом сервере с новым IP-адресом. Чтобы бороться с этим, компания TPG предложила использовать систему доменных имен (DNS).

В итоге Федеральный судья Джон Николас постановил заблокировать для жителей Австралии сайты The Pirate Bay, Torrentz, TorrentHound, IsoHunt и сервис потокового видео SolarMovie. То же самое относится и к десяткам связанных и несвязанных с ними прокси, а также все зеркала сайтов. Решение, однако, не обошлось и без осложнений — Torrentz , TorrentHound и Solarmovie уже закрылись с момента подачи правообладателями судебного иска. В конце концов, судья пришёл к выводу, что любая из этих платформ может «всплыть» снова, и поэтому решился на запрет «зеркал» и прокси, исключив при этом несколько неактивных прокси-серверов The Pirate Bay, а также те зеркала, по которым в суде не было представлено доказательств о нарушении ими закона.

Интернет-провайдерам было дано 15 дней на исполнение решения суда, и таким образом «пиратские» сайты будут заблокированы уже до Нового года. При этом судья предоставил провайдерам сделать самим выбор в том, как реализовать блокировку — либо DNS, либо блокирование по IP или URL.

Интернет-издание TorrentFreak видит в этом событии лишь начало массового блокирования сайтов с нелегальным контентом по всей Австралии. Вероятно, правообладатели не будут вылезать из судов весь следующий 2017 год ради того, чтоб заблокировать как можно больше «пиратских» сайтов, и это ранее почти нетипичное для Австралии явление перейдёт в разряд привычных.

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