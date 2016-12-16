Интернет-омбудсмен: Сбор НДС с иностранных компаний не сделает отечественных разработчиков конкурентоспособнее

Государству выгоднее будет стимулировать работе отечественных разработчиков программ, чем собирать налог с иностранных компаний, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, комментируя введение с начала нового года оплаты НДС для всех иностранных интернет-компаний с онлайн-продаж софта и контента.

Напомним, некоторые иностранные компании уже отреагировали на введение налога на добавленную стоимость тем, что подняли цены на платные услуги для пользователей из России. К примеру, Google разослал своим клиентам на почту письма, в которых предупредил об увеличении цен на 18% и таким образом вводимый для иностранных компаний НДС ляжет на плечи их российских клиентов — о чём, впрочем, предупреждали практически все отраслевые эксперты. Кроме того, недавно американская корпорация уведомила об изменении тарифного плана на валюту той страны, где проживают их клиенты, в результате чего итоговая стоимость подписки на платные услуги Google может измениться.

Мариничев также заявил, что хотя в краткосрочной перспективе сбор налога позволит привлечь дополнительные средства, выгоднее будет стимулировать развитие отечественных производителей софта. Интернет-омбудсмен отметил, что нужно было провести более сложную реформу, возмещая НДС российским производителям софта. Причем это выровняло бы конкурентное поле примерно таким же образом, но себестоимость услуг была бы меньше, а для российских компаний не возникло бы двойного налогообложения. Мариничев считает, что в долгосрочной перспективе принятые меры не приведут к развитию отечественных разработчиков.

.

.

Читайте также:

Вводимый властями НДС для иностранных интернет-магазинов облегчит кошельки россиян

🔓

Иностранным интернет-магазинам угрожают блокировкой в России за неуплату НДС

🔓

Как и ожидалось, введенный Госдумой «налог на Google» ударил по самим российским гражданам

🔓

Доктрина родила Стратегию, Стратегия родила Регулирование

_____