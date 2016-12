Блокировка LinkedIn и Pornhub — главные достижения Роскомнадзора в уходящем году

Исходя из интервью, которое глава Роскомнадзора Александр Жаров дал НТВ, немалая часть действий российского надзорного ведомства делается ради повышения своей же собственной известности и значимости, поскольку большая часть этого своеобразного годового отчёта господина Жарова была посвящена громким и даже часто — просто скандальным событиям, активно обсуждаемым в СМИ. Естественно, кроме пиар-игр на темах блокировок крупнейшей деловой социальной сети и, пожалуй, самого известного порно-ресурса, а также борьбе с «группами смерти», пропагандирующих суицид, Роскомнадзор активно зарабатывает на теме «экстремизма», а точнее — на том понятии, которое власти России определили для себя, накапливая на этом политические и карьерные очки, при этом давая возможность определенным бенефициарам монетизировать их.

В течение года Роскомнадзором было заблокировано 2 000 ресурсов, созданных некими «террористами и экстремистами». С 22 тысяч ресурсов была удалена экстремистская информация. Правда, не стоит забывать, что в эту статистику могут входить никоим образом не относящиеся к экстремистским сайты, на которых или критикуется современная российская власть, или даже рассказывается о борьбе с коррупцией и бандитизмом в России. Например, сайты портала «Грани.РУ»(reestr.rublacklist.net/search/?q=grani.ru, reestr.rublacklist.net/search/?q=graniru) и «Преступная Россия» (reestr.rublacklist.net/search/?q=crimerussia.com).

Впрочем, для выдавливания из Рунета неугодных сайтов используется не только уже окончательно зафетишированная «борьба с экстремизмом», но и якобы «защита персональных данных», блокирование статей о запрещённых веществах (наркотиках) — здесь постоянной мишенью становится интернет-энциклопедия Википедия, борьба с обсценной лексикой и т.п. Впрочем, Вики получала предупреждения уже по множеству пунктов, и июльское высказывание господина Жарова, что «Википедия — олигархическая структура, пропагандирующая наркотики и самоубийства» вполне в духе того, что в целом думают цензурирующие Рунет органы об энциклопедических знаниях, не входящих в их личный перечень необходимых для ознакомления простыми пользователями сведений.

О «группах смерти», которые глава Роскомнадзора справедливо сравнил с закрытыми сообществами, не писало только ленивое издание. К сожалению, блокированием подобных групп проблему не решить — они будут возникать в разных местах, поэтому лучший выход здесь — оперативная работа силовых ведомств, что и было продемонстрировано в середине ноября текущего года, когда Следственным комитетом РФ был задержан администратор одной из таких групп. Всё остальное больше похоже на желание схватить популярную тему за хвост, поспекулировав на ней ради поднятия уровня собственной популярности.

Блокировками года глава Роскомнадзора считает истории с LinkedIn и Pornhub. Практическую пользу для россиян в этих событиях даже с натяжкой найти сложно, однако по резонансу в СМИ и интернете, Жаров сам это признаёт, события действительно стали одними из самых громких, приковавших внимание к надзорному ведомству далеко не на один день. По масштабу самое знаковое и ключевое событие, утверждает Жаров, — это блокировка социальной сети LinkedIn. А если говорить по звучанию и распространению, это блокировка порнографического ресурса Pornhub. По оценкам аналитиков, абсолютно все пользователи Рунета об этом знают. Ну что ж, поздравляем. Ваш подвиг будут помнить в веках.

Главой Росмокнадзора была также затронута тема BigData («Больших данных»), не дающая покоя, по-видимому, жаждущим заработать на ней если не материально, то политически, личностей. Но, в отличие от аффилированных в разного рода окологосударственные IT-проекты фирм, у Роскомнадзора нет определённого видения, что же делать с «Большими данными»:

«Сегодня мы говорим о больших пользовательских данных, о следах человека в сети, которые могут быть суммированы, проанализированы. Можно идентифицировать человека, более того, спрогнозировать его поведение. Этот вопрос, по моему глубокому убеждению, требует законодательного регулирования».

.

Жаров считает полезной практикой блокировку ресурсов, на которых дискуссии выходят за рамки привычной манеры поведения. Принципы поведения в блогосфере с использованием «запрещённых методов» (что он здесь имел в виду?), на взгляд главы Роскомнадзора, вполне заслуживают бана. Упомянул он и предупреждения СМИ, где из 64 фактов вынесения таких предупреждений, 32 касались использования в них мата. По словам Жарова, «это на 100% небольшие региональные издания», и тут он допускает, мягко говоря, неточность — одним из последних фактов предупреждения за использование обсценной лексики была совершенно необоснованная претензия к изданию The New Times. В одной из цитат статьи «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе» есть нецензурное слово, но одна буква в нем заменена троеточием, и надзорное ведомство посчитало это матом. По закону, СМИ, которое получило два предупреждения в течение года, могут лишить лицензии. The New Times уже получал предупреждение от Роскомнадзора в январе, однако тогда оно относилось к журналу. У сайта издания есть отдельное свидетельство о регистрации сетевого медиа.

Не расстаётся ведомство с мечтой оседлать тему мессенджеров. «Мало того, что очень важный с антитеррористической точки зрения законопроект», — говорит Жаров, видимо, имея в виду документ Медиакоммуникационного союза о регулировании мессенджеров, в пух и прах раскритикованного представителями интернет-отрасли и Экспертным советом при Правительстве РФ, — «он очень важен именно в уравнивании транснациональных компаний, которые владеют мессенджерами, и наших национальных операторов связи».

В целом же деятельность своего ведомства Жаров не считает цензурой, поскольку «если обратиться к терминологии, цензура — это все-таки премодерация. Мы занимаемся постмодерацией, то есть когда уже что-то случилось». Ну да, хоть Роскомнадзор, конечно, достаточно внимательно следит за деятельностью Википедии, однако некоторые статьи, видимо, для его сотрудников заблокированы:

«Цензура — система государственного надзора за содержанием и распространением информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений изобразительного искусства, кино- и фотопроизведений, передач радио и телевидения, веб-сайтов и порталов, в некоторых случаях также частной переписки, с целью ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых властями нежелательными».

Напомним, основным законом Российской Федерации — Конституцией цензура в нашей стране запрещена.

.

.

Читайте также:

Роскомнадзор приказал интернет-провайдерам блокировать все известные домены LinkedIn

🔓

«Википедия — олигархическая структура, пропагандирующая наркотики и самоубийства», — Роскомнадзор

🔓

Политический пиар на крови. Не интернет убивает детей. Не цензура их спасает

🔓

Роскомнадзор заблокировал ресурсы крупнейшего поставщика сертификатов SSL, которым сам же и пользуется

🔓

Роскомнадзор заблокировал localhost (127.0.0.1)

_____