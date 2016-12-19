Центробанк России ищет разработчика blockchain-решения для платформы Мастерчейн

Соответствующее объявление было размещено в начале декабря этого года в автоматизированной системе торгов Сбербанк-АСТ. Как указано в задании на проведение работ, целью разработки является создание доверенной среды обмена информацией и управляющими воздействиями между не доверяющими друг другу сторонами, которая позволит обеспечить:

снижение участия посредников взаимодействий;

доступность информации заинтересованным сторонам в момент внесения изменений;

контролируемую передачу или обмен прав собственности на финансовые инструменты и активы с выполнением соответствующего учета.

Заявки на участие в тендере принимаются до 19 декабря включительно, а победитель станет известен уже 27 декабря этого года. Стартовая цена лота составляет почти 9 млн. рублей.

Мастерчейн – это инструмент взаимодействия между участниками финансового рынка, использующий технологию распределенных реестров. Он позволяет проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать финансовые сервисы. Кроме того, мастерчейн ускоряет обмен информацией между контрагентами и обеспечивает необходимый уровень доверия при проведении финансовых операций, отмечают в ЦБ. Российские банки в целом позитивно восприняли запуск мастерчейна — прототипа blockchain-сервиса на основе Ethereum. В создании новой технологии приняли участие Qiwi, Сбербанк, Альфа-банк, банк «Открытие» и Тинькофф-банк, — ещё в октябре текущего года сообщала пресс-служба Сбербанка.

При этом в конце октября начальник центра финансовых технологий Центробанка Максим Григорьев в рамках своего выступления на форуме «Открытые инновации» сообщил о том, что консорциум финансовых организаций проводит тестирование уже двух платформ мастерчейна.

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