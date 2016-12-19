Trend Micro: Интернет-пропаганда и манипулирование общественным мнением — главные киберугрозы

В своём докладе Trend Micro предсказывает появление новых методов атак на большие компании, расширение тактики онлайн-вымогательства, которое будет затрагивать все более широкий ассортимент устройств, а кроме этого — применение методов киберпропаганды для манипулирования общественным мнением. По утверждению экспертов, злоумышленники не отстают от актуальных на сегодняшний день технологий и будут нападать на самые распространённые продукты.

С развитием новых технологий на новые рубежи выходят и киберпреступники. В 2016 году ИБ-экспертами был отмечен новый виток усовершенствование кибератак и появление разнообразных целей для них. Раймунд Гинес, директор по технологиям японской компании Trend Micro, рассказывая про новые тенденции в ИБ в 2017 году, отмечает: «Мы прогнозируем появление новых методов атак на крупные корпорации, расширение тактики онлайн-вымогательства, которое будет затрагивать все более широкий ассортимент устройств, а также применение методов киберпропаганды для манипуляции общественным мнением».

Сегодня в мире 46% населения разных стран получают информацию из интернет-источников. С увеличением этого показателя возрастает и угроза воздействия киберпропаганды, под которой подразумевается автоматическая генерация информационного трафика, направленного на интернет-пользователей, появление большого числа ложных новостных материалов в соцсетях.

Примерами манипуляций такого рода служат фейковые новости, появившиеся в Facebook во время президентских выборов в США. Именно в соцсети пользователи узнали информацию о том, что папа римский Франциск поддержал Дональда Трампа, а также новость о смерти агента ФБР, который вел расследование в отношении кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Президент США Барак Обама отметил, что эти новости могли повлиять на ход президентских выборов.

Недавно Facebook уже заявлял о внедрении плана борьбы с фальшивыми новостями. В числе мер – усовершенствование алгоритма для определения достоверности той или иной новости, улучшение взаимодействия с пользователями, которые со своей стороны сообщают о недостоверной информации, и обращение к третьим лицам и организациям за экспертной оценкой. Окажутся ли эти меры действенными – покажет время.

Стоит напомнить, что в сфере «фейкового» манипулирования общественным мнением преуспели некоторые российские близкие к властям организации. Например, пресловутая «Фабрика троллей», чья специализация — создание определённой информационной повестки дня с использованием фальшивых комментариев в социальных сетях, якобы выражающих поддержку тем или иным действиям власти, а также так называемые «вбросы» фальшивых новостей, призванные запутать, сбить с толку или даже убедить в правильности тех или иных действий государства рядовых пользователей Рунета. Кстати, недавно Невский районный суд Петербурга провел первое предварительное заседание по иску одной из сотрудниц «Фабрики троллей». Поводом стало нарушение, по мнению заявительницы, ее трудовых прав. В частности, по данным «Команды 29», ее отказались официально оформить в штат и оплатить декретный отпуск. Одним из возможных результатов судебного процесса может стать деанонимизация руководства этой виртуальной организации.

Кроме того, особое внимание специалистам по безопасности нужно уделить «интернету вещей» и «промышленному интернету вещей». Такие атаки окажутся весьма прибыльными из-за повсеместного распространения подключенных устройств и их уязвимости. Осторожность следует проявлять пользователям продуктов Apple и Adobe, а также всем, кто пользуется корпоративной почтой.

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