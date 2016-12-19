Турция следом за Белоруссией заблокировала Tor

Об ограничении доступа к нескольким анонимайзерам, в том числе — Tor, а также невозможности скачивания одноимённого браузера сообщила группа мониторинга цензуры TurkeyBlocks, уже давно отлеживающая ситуацию с цензурой в интернете на территории Турецкой республики:

Несколько турецких интернет-провайдеров, по всей видимости, действуют в рамках начатой местными властями масштабной кампании по борьбе с сервисами обхода блокировок. Тогда правительство потребовало от всех интернет-провайдеров заблокировать Tor и более десятка популярных VPN-приложений. Ранее, почти два месяца назад, TurkeyBlocks сообщала о блокировке на территории Турции Facebook, Twitter и WhatsApp.

В исходный список подлежащих блокировке ресурсов включены такие VPN-сервисы, как VPN Master, Hotspot Shield VPN, Psiphon, Zenmate VPN, TunnelBear, Zero VPN, Private Internet Access VPN, Espress VPN, IPVanish VP и VyprVPN.

Представители TurkeyBlocks отмечают, что с начала декабря жители Турции лишились прямого доступа к Tor, однако войти в анонимную сеть все еще можно через «мосты» obfs3 и obfs4 — входные узлы Tor, специально предназначенные для обхода блокировок. Их адреса не публикуются на официальном сайте проекта.

Не так давно заблокировать Tor на территории своей страны решились власти Беларуси — они сами признали, что это делается для ограничения доступа к запрещенной информации. Но, по сведениям Tor, блокирование не уменьшило, а даже немного повысило количество пользователей из Беларуси. До блокирования в республике Беларусь было около 5000 прямых пользователей Tor, после стало около 3000. А количество пользователей, идущих в Tor не просто, а обходным путем (через «мосты» — Bridges) подскочила с пары сотен до более 3000 на пике. Таким образом, до блокирования в Беларуси было свыше 5000 пользователей, после него стало свыше 6000. Постепенно количество пользователей спадает до уровня последних месяцев до блокирования. Как обойти блокировку Tor, подсказывают и сама программа, и ее пользователи в соцсетях.

Всего в мире Tor насчитывает около 2 млн пользователей со скачком до 6 млн в 2013 году, еще около 50 тысяч человек пользуются «мостами». Видимо, благодаря цензуре, развёрнутой на территории Беларуси и Турции, их количество заметно увеличится, поскольку «эффект Стрейзанд», как правило, всегда работает чётко.

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