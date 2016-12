Турция следом за Белоруссией заблокировала Tor

Об ограничении доступа к нескольким анонимайзерам, в том числе — Tor, а также невозможности скачивания одноимённого браузера сообщила группа мониторинга цензуры TurkeyBlocks, уже давно отлеживающая ситуацию с цензурой в интернете на территории Турецкой республики:

#Tor network blocked in Turkey as government cracks down on #VPN use: technical reporthttps://t.co/2NSqlXnoJn pic.twitter.com/A8mb0RsZT9

— Turkey Blocks (@TurkeyBlocks) 18 декабря 2016 г.