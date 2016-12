Создательница «пиратского» портала научной литературы стала человеком года по версии журнала Nature

Ежегодно один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов Nature составляет рейтинг наиболее интересных и значимых открытий, произошедших в мире, и называет имена людей, сделавших вклад в развитие и популяризацию науки. В прошлом году в список вошли российские физики Михаил Еремец и Александр Дроздов, открывшие необычные сверхпроводящие эффекты у сероводорода. В этом году в число ключевых научных фигур попала Александра Элбакян, казахстанско-российский биолог с необычной историей. Она вошла в рейтинг благодаря своему «пиратскому» проекту Sci-Hub.

Для администрации портала это событие стало неожиданностью:

amazing news: Nature has listed Sci-Hub creator @ringo_ring in 2016 year people in science: https://t.co/BC6G5So68w

