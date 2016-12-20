Создательница «пиратского» портала научной литературы стала человеком года по версии журнала Nature

Ежегодно один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов Nature составляет рейтинг наиболее интересных и значимых открытий, произошедших в мире, и называет имена людей, сделавших вклад в развитие и популяризацию науки. В прошлом году в список вошли российские физики Михаил Еремец и Александр Дроздов, открывшие необычные сверхпроводящие эффекты у сероводорода. В этом году в число ключевых научных фигур попала Александра Элбакян, казахстанско-российский биолог с необычной историей. Она вошла в рейтинг благодаря своему «пиратскому» проекту Sci-Hub.

Для администрации портала это событие стало неожиданностью:

amazing news: Nature has listed Sci-Hub creator @ringo_ring in 2016 year people in science: https://t.co/BC6G5So68w — Sci Hub (@Sci_Hub) 19 декабря 2016 г.

Портал Sci-Hub Александра создала в 2011 году во время обучения в Казахском национальном техническом университете, когда столкнулась с тем, что к большинству научных работ можно получить доступ только за плату. На Sci-Hub почти все научные статьи доступны для скачивания бесплатно — их энтузиасты изначально покупают на официальных научных сайтах, после чего бесплатно выкладывают на созданном Александрой Элбакян портале. Для нормального функционирования портала, а также приобретения научной литературы Sci-Hub собирает пожертвования, в том числе и в биткоинах, о чём РосКомСвобода писала этой весной.

В 2015 году американский суд по иску, поданному к Sci-Hub научным издательством Elsevier, распорядился закрыть сайт Элбакян, однако ресурс сменил домены и продолжил работу. На данный момент в его цифровой библиотеке насчитывается более 58 миллионов публикаций. В 2016 году количество скачиваний статей с него составило 75 млн. (3 процентов всех скачиваний научных публикаций в мире).

Среди других участников списка людей года по версии Nature в числе прочих вошли: Демис Хассабис, один из основателей компании DeepMind и создателей системы искусственного интеллекта AlphaGo, победившей чемпиона мира в го этим летом; Габриела Гонсалез — один из создателей детектора LIGO, который зафиксировал гравитационные волны; Гильем Англада-Эскуде, объявивший об обнаружении ближайшей планеты земного типа; врач Селина Мартелли, расследовавшая эпидемию африканского вируса Зика в Южной Америке, и врач Джон Чжан, который провел успешное искусственное оплодотворение с использованием ДНК трех родителей.

В этом году Sci-Hub был номинирован на премию Википедии в категории «Свободные знания» и даже вошёл в шорт-лист вместе торрент-трекером RuTracker, однако в этом году получить премию им не удалось. Но и признание столь уважаемого издания, как Nature — это не менее важный показатель успешности проекта. С чем РосКомСвобода поздравляет и Sci-Nature, и Александру Элбакян.

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