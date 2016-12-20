Украина может заблокировать Booking.com за обход «крымских» санкций

Об этом на своей официальной страничке Facebook написал народный депутат Верховной Рады Украины от «Народного фронта» Георгий Логвинский:

«В отношении Booking.com открыто уголовное производство «за торговлю украденным» и доступ к сайту может быть заблокированным на территории Украины!»

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По словам нардепа, компания Booking.com в нарушение национального законодательства и международного права совершает сделки и продаёт проживание в оккупированном Крыму, что является, по его словам, «нарушением национального законодательства и международного права», поскольку компания не придерживается политики введения санкций относительно «территории с неопределённым статусом» и продолжает «открыто рекламировать, совершать сделки и [предоставлять возможность] проживания в украденных у Украины санаториях и гостиницах Крыма». Согласно законодательству Украины, это подпадает под статью 332-1, 191 УК Украины — «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезд из неё».

Логвинский выступил за ограничение доступа к сайту и «возмещение Украине всех незаконно полученных средств»: «Надеюсь высокоразвитая Голландия, которая считает Украину не достойной быть членом ЕС, не сможет не заметить бревно в своем глазу и тоже привлечет к ответственности нарушителя национального и международного законодательства».

Booking.com существует с 2005 г. и принадлежит американскому холдингу Priceline, который также контролирует аналогичные системы Kayak и Agoda.com. Booking.com предлагает размещение более чем в 700 тыс. отелях в 200 странах. По данным ComScore, в июле 2015 г. аудитория Booking.com на России составила 4,119 млн уникальных посетителей. Многим пользователям Рунета она также знакома по назойливым всплывающим окнам с переходом на свой сайт.

Прокуратура Автономной республики Крым (не путать с официальной Прокуратурой Республики Крым), которая в данный момент находится в Киеве, уже прислала народному депутату официальный ответ, что на голландскую компанию заведено уголовное дело — скан письма Логвинский разместил в Facebook.

«Крымский вопрос» уже не в первый раз становится проблемой для работы западных сайтов на территории полуострова. Так, Facebook этим летом закрыл доступ к любым платным услугам крымчанам, занимающимся SMM и SEO. Согласно законодательству США, гражданам этой страны запрещено экспортировать в Крым товары, услуги и технологии. Кроме того, американские инвесторы не могут вести деятельность на территории полуострова. То же самое касается компаний Евросоюза, присоединившимся к международным санкциям в связи с «крымскими событиями» 2014 года.

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