Суд заблокировал форум велосипедистов Хабаровска за «разжигание межнациональной розни»

На днях пользователи форума велосипедистов Хабаровска обнаружили, что ряд местных провайдеров блокирует их форум на портале dvride.ru.

Исходя из решения Центрального районного суда города Хабаровска № 2-4566/2016 2-4566/2016~М-3180/2016 М-3180/2016 от 15 июня 2016 г., становится понятно, чем же провинился форум велосипедистов перед российской Фемидой:

«Заместитель прокурора <адрес>, действующий в интересах неопределенного круга лиц и РФ, обратился в суд с заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, в обоснование которого указал следующее. В прокуратуру <адрес> поступили материалы проверки, проведенной центром по противодействию экстремизму УМВД России но <адрес> по обращению ФИО3 о распространении на сайте http://www.dvnde.ru/forum/yiewtopic.php?pid=<данные изъяты>#<данные изъяты> материалов с признаками возбуждения национальной и религиозной розни. Проведенной проверкой установлено, что в разделе «Бирюлево <данные изъяты>» форума велосипедистов Хабаровска www.dvride.ru размещены высказывания, в которых согласно справке о лингвистическом исследовании от <данные изъяты> № <данные изъяты>-И негативно оцениваются группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности, происхождения. Кроме этого, в разделе «Бирюлево <данные изъяты>» форума велосипедистов Хабаровска www.dvride.ru размещено высказывание, в котором идет речь о преимущественном праве на совершение определенных действий группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности, происхождения («русские») перед другой группой лиц, объединенных по признакам расы, национальности, происхождения («жители Кавказа или Средней Азии»), а также высказывание, положительно оценивающее враждебные действия одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам расы, национальности, происхождения (по отношению к группе «жители Кавказа или Средней Азии»). Размещение указанных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет способствует доступу к ним неопределенного, широкого круга лиц, то есть является публичным. В ходе проверки авторы высказываний и лица, осуществляющие администрирование Интернет-ресурса www.dvride.ru, не установлены. В целях установления адресов Интернет-страниц, содержащих высказывания, которые в соответствии со справкой о лингвистическом исследовании от <данные изъяты> № <данные изъяты>-И обладают признаками информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, произведен осмотр Интернет-страниц раздела «Бирюлево <данные изъяты>» форума велосипедистов Хабаровска www.dvride.ru».

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Как видим, полные адреса страничек, а также суть самих высказываний в решении суда снова не указана. Пользователи форума чуть позже сами нашли ветку форума, которая вызвала интерес местной прокуратуры — она была создана три года назад и на ней обсуждалась тема, связанная с нашумевшим на всю страну преступлением, повлекшем впоследствии беспорядки в районе Западное Бирюлево на юге Москвы.

На данный момент в Реестр запрещённых сайтов внесено девять страничек с форума хабаровских велосипедистов, где посетители форума в достаточно радикальной форме высказывались относительно время от времени происходящих в России конфликтов подобного характера.

Стоит заметить, форумы уже не в первый раз становятся объектом пристального внимания правоохранительных органов. В прошлом году Роскомнадзор стал вынуждать администраторов интернет-ресурсов удалять художественные фото обнаженной натуры, а не так давно интерес спецслужб привлёк форум портала lubernet.ru, администрация которого вынуждена была приостановить обсуждение в теме, посвящённой преобразованию Люберецкого района в округ.

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