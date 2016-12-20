Facebook может быть оштрафован Еврокомиссией за неправомерное использование данных пользователей WhatsApp

Евпропейское антимонопольное ведомство недовольно тем, как Facebook приобрёл мессенджер WhatsApp, предоставив далеко неполные данные об условиях сделки, тем самым попросту введя Еврокомиссию в заблуждение. Facebook сообщил регуляторам в августе 2014 года, что соцсеть не сможет проводить «автоматическое объединение учетных записей пользователей двух сервисов», чтобы отмести подозрения в получении конкурентных преимуществ. Теперь стало известно, что объединение учетных записей пользователей технически можно было провести в 2014 году и руководство социальной сети умышленно или ненамеренно подтвердило ложные сведения, нарушив законодательство ЕС.

Европа на тот момент дала добро на сделку без особых колебаний, однако сделанное этим летом заявление Facebook об обмене информацией о пользователях WhatsApp с другими своими сервисами, прежде всего с соцсетью, сразу же вызвало поток жалоб как от пользователей, так и от конкурентов. В частности, Facebook теперь может использовать номер телефона пользователя WhatsApp: это даст рекламодателям возможность лучше настраивать свою рекламу. Номера пользователей WhatsApp станут частью существующей базы данных Facebook, которыми компания (в анонимном виде) делится с рекламодателями. Сама WhatsApp сообщала, что в случае объединения номера WhatsApp с базой социальной сети Facebook сможет «предложить более точные рекомендации друзей и показ соответствующих объявлений». При этом пользователь WhatsApp мог отказаться от объединения его данных с профилем в Facebook в течение 30 дней с момента начала объединения баз.

Представитель Facebook уверяет, что компания соблюла все условия в процессе одобрения сделки Еврокомиссией. Это подтвердят факты, которые компания предоставит в ближайшее время. Еврокомиссия же четко дала понять, что не планирует отменять свое решение об одобрении сделки, однако в том случае, если регулятор признает Facebook нарушителем, компания может быть оштрафована на 1% ее глобальной выручки в 2014 г. – это около $125 млн.

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