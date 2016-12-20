Захарова подозревает ИГИЛ в удалении её поста в Фейсбук

После того, как Facebook ошибочно удалил со страницы представителя МИД РФ Марии Захаровой сомнительный по своей смысловой нагрузке мем, где был изображён убитый вчера вечером российский посол в Турции Андрей Карлов на том злополучном вечере в музее вместе со своим убийцей за спиной и цитатой из песни Высоцкого «Я не люблю, когда стреляют в спину…», у неё возникли подозрения, что это «акт не цензуры, но информационной диверсии», то ли в шутку, то ли всерьёз предположив, что здесь вмешались представители запрещенной в России террористической исламистской организации:

О спорности размещённого госпожой Захаровой мема по причине крайнего дурновкусия и «пляске на костях» можно спорить бесконечно. Но поистине удивительны комментарии её подписчиков, жаждущих крови Facebook, пишущих о врагах, агентах влияния, а также пожелании закрыть эту соцсеть, и пишущих об этом именно в Facebook. Если во времена СССР ругали отечественные автомобили, но продолжали ими пользоваться, потому что другого на рынке ничего не было, то сложно себе представить, какая же сила движет апологетами закрытия Fecebook на территории Российской Федерации, что они, превозмогая душевные мучения, вынуждены ненавидеть американскую соцсеть посредством американской соцсети, когда существует масса альтернатив.

Позже администрация Facebook принесла Марии Захаровой извинения за ошибочно удалённую публикацию, после чего пост с сомнительным мемом был восстановлен.

Возможно, жалоба действительно была, поскольку многим пользователям использованный госпожой Захаровой демотиватор мог показаться непочтительным и неуместным, о чём пользователи соцсетей высказались как в комментариях к публикациям представительницы МИДа, так и в отдельных постах, твиттах и реплаях. Администраторы Facebook могли принять демотиватор с убитым послом за нарушающий условия пользовательского соглашения пост, но после резонанса в СМИ всё же пересмотрели своё решение.

Но даже после того, как публикация была восстановлена, Мария Захарова выдала на-гора ещё несколько возмущённых постов, «для того, чтобы сказать, насколько вы [Facebook] мне безразличны» (перефразируя бессмертную классику Григория Горина и Евгения Шварца). О том, что представительница российского МИДа каждый свой шаг описывает в Facebook, уже знают, пожалуй, все. Однако вовремя остановить свой креатив и задуматься над правильностью предпринимаемых шагов в сложные моменты жизни, наверное, иногда стоит. Видимо, просто уже работающий на всех оборотах маховик желания попиариться, несмотря на крайне деликатную ситуацию, остановить невозможно — разлетится весь отстроенный за эти годы механизм. Что ж, печально. И ещё печальнее то, что представительница МИДа не отдаёт себе отчёт в том, насколько, мягко говоря, странно в глазах остального мира выглядят подобные пассажи.

P.S. РосКомСвобода приносит свои соболезнования родным и близким погибшего Андрея Карлова. Надеемся, расследование этой трагедии будет непредвзятым, адекватным и все причастные к совершённому вчера преступлению предстанут перед судом.

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