Пирсинг и фото в соцсетях стали поводом для увольнения красноярской учительницы

Учительница из Красноярска, 21-летняя Мария Шестопалова, преподававшая эстрадный вокал в центре дополнительного образования (ЦДО), была моментально уволена из городской музыкальной школы из-за жалобы петербургского активиста на её «несоответствие облику учителя». Причём главной претензией к ней стало наличие пирсинга. По словам самой учительницы, пару дней назад в школу позвонил активист Тимур Булатов (иногда устраивает свои «перформансы» под фамилией «Исаев»), она была единственным человеком в комнате и взяла трубку, чем очень его огорчила:

«Данный индивид полностью изучил мою страничку в ВК, а это почти 3 тысячи записей на стене и более 800 фотографий, и увидел в них пропаганду гомосексуализма и поведение, не соответствующее профстандарту учителя. Из двадцатиминутного поливания меня всевозможными жидкостями я выяснила следующие аргументы, указывающие на мою «профнепригодность»: пирсинг (губа и раньше были тоннели), публикации моего отдыха (категорически культурного, прошу заметить) и несколько постановочных фотографий, сделанных ещё ДО того, как я начала преподавать, оставленных мною в сохранёнках на долгую память и попросту мною забытых. Но самое главное, что подборка материалов, якобы компрометирующих меня, разослана всем, кому только можно: от директора ЦДО до МВД и мэра города».

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После этого Марии позвонил директор школы и пообещал серьёзный разговор на тему изложенного Булатовым. На следующий день девушку «мариновали шесть часов в кабинете администрации», приехала даже чиновница из управления образованием. К слову, никакого отношения к ЛГБТ учительница не имеет и во время собрания поддержать Марию приезжал её молодой человек. После длительного прессинга на этом «заседании серьёзных мужей и дам» Мария приняла решение уволиться, поскольку «в один прекрасный момент поняла, что вот он, тот волшебный пендаль, который вытащит меня из бюджетной трясины, написала заявление и ушла». Подозрения Марии в том, что руководство ЦДО «проявит трусость» и пойдёт на поводу у неугомонного фрика, подтвердились после того, как сам Исаев-Булатов выставил на своей страничке пост, где привёл скриншот письма, в котором его уверили — Шестопалова больше в их заведении не работает:

В своём посте ВКонтакте Тимур Булатов называет девушку «аморальщицей», и главная претензия к ней — наличие пирсинга:

«Россия не Германия, и не Голландия всякая толерантная. Мария попутала верно и в школе у учителя не может быть ТОНЕЛЕЙ В УШАХ и пирсинга на губе. Страничка учителя в соц сетях — ЭТО ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ , такой же как и на уроке перед детками. Она много говорила о своих талантах и благодарностях. Не спорю, в контексте субкультурщины она талант и уникум (смотреть файл) Но абсолютно точно ДевушКо перепутала шалман и сцену со школой, сценический образ касплейщицы хентая с ОБЛИКОМ УЧИТЕЛЯ».

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Также он приводит несколько фотографий, которые, на его взгляд, несовместимы с профессией преподавателя, приправив это текстом с «приблатнённой» лексикой. Сам себя питерский активист называет «экспертом» и сообщает о том, что отправил заявление в Главное Управление МВД РФ по Красноярскому краю и уже получил ответ, что оно принято к рассмотрению «для организации проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения»:

Напомним, имеющий криминальное прошлое житель Санкт-Петербурга Булатов-«Исаев» ранее прославился несколькими громкими акциями против ЛГБТ, по сути организовывая травлю людей, которых он к этому сообществу причисляет, руководствуясь какими-то своими принципами. Булатов системно занимается поиском своих жертв в интернете, пишет о них «обличительные» посты, а также кляузы по месту работы и в правоохранительные органы, добиваясь увольнения этих людей с занимаемых должностей. Особенно зорко Булатов следит за людьми, чья деятельность связана с образованием.

Из недавних, пожалуй, самых «безобидных» пиар-выходок Булатова наиболее громкой была попытка заблокировать Facebook за «культ греха», однако Санкт-Петербургский городской суд ему в этому отказал, поскольку:

1. Мотивировочная часть искового заявления не отвечает требованиям как ГПК РФ, так и КАС РФ;

2. Предъявленное исковое заявление не содержит никаких ссылок на процессуальные нормы, которые предоставляют заявителю право на обращение в суд для защиты нарушенных собственных прав и свобод, и тем более на право действия в отношении неустановленного круга лиц;

3. Не определен предмет требований, а так же в каком порядке осуществлять судопроизводство;

4. Отсутствует возможность рассмотрения процессуального вопроса о возможной подсудности спора.

Но Булатов не оставляет надежды расправиться с американской социальной сетью и вынашивает планы продолжить судебные тяжбы, противопоставляя в своей риторике себя и владельца Facebook Марка Цукерберга и символично намекая на противостояние России против «бездуховных» США.

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