Госдума планирует начать 2017 год с регуляции криптовалют

В обсуждении проблемы приняли участие члены экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции, представители федеральных ведомств и научного сообщества. Несмотря на существенный интерес и значительное внимание со стороны госорганов к криптовалютам, до настоящего времени их правовой статус, а также порядок налогообложения операций с их использованием не определен. И хотя ранее Минфин даже разработал законопроект о введении ответственности за обмен денежных суррогатов, за последний год в обсуждении вопроса рисков обороты криптовалюты наметилось серьезное движение. «От резко отрицательных оценок оборота криптовалюты мы перешли к обсуждению вопросов правового регулирования», — заметил ранее депутат Госдумы Андрей Луговой.

По мнению некоторых российских СМИ, сегодня в России «криптовалюты используются не очень широко и только в операциях, осуществляемых частными лицами». Например, биткоинами рассчитываются с фрилансерами. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что одними из первых за легализацию операций с криптовалютами выступили налоговики.

На заседании обсуждались отсутствие единого эмиссионера, устойчивость к кибератакам, возможность закреплять «след» транзакции одновременно на нескольких устройствах предопределяют существование криптовалюты как в правовом поле, так и в нелегальном секторе. Парламентарии и члены экспертного совета для себя чётко уяснили, что на данный момент криптовалюта переживает период развития, и Россия стоит перед выбором, по какому пути будет совершенствоваться законодательство в этой сфере: разрешительному или запретительному.

В связи с актуальностью вопроса основными темами мероприятия стали правовая природа криптовалюты, стратегия ее оборота, статус и идентификация участников такого оборота, а также различные аспекты таможенного и налогового регулирования.

Руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко уверена, что необходимо учитывать международный опыт. «Если у нас будет своя собственная криптовалюта и криптопорядок, вряд ли в этой области будет полноценное взаимодействие. Основная черта данного инструмента в том, что он имеет транснациональный характер», — подчеркнула она.

Директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов сообщил, что «в мире существуют разные режимы регулирования криптовалюты». «Непосредственно само регулирование введено не более, чем с дюжине стран, в большинстве государств позиция центральных банков сводится к наблюдению».

Старший инспектор отдела методического обеспечения информационно-методического управления Главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета Российской Федерации Георгий Смирнов высказался за «выведение криптовалюты из разряда денег, то есть универсальных платежных средств». По его словам, «в основу криптовалюты не положен никакой актив, и в этом смысле она близка к производным финансовым инструментам». Смирнов также считает, что

«Если криптовалюта будет приравнена к денежным средствам, это, конечно же, будет очень выгодно потребителям. А учитывая тот факт, что в настоящее время ЦБ проводит жесткую денежно-кредитную политику, свободный оборот криптовалюты быстро займёт свою нишу и вытеснит легальные денежные средства».

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Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что «необходимо понять, где проходит граница правовой свободы участников рынка криптовалюты». Депутат предложил начать следующий год с подготовки законопроекта о криптовалюте. А.Луговой отметил, что «это могут быть точечные поправки к действующему законодательству, рамочный закон, содержащий оценочные нормы, или унифицированный правовой акт».

Банковская же отрасль не видит смысла в как таковом регулировании криптовалюты. Представитель ЦБ Вадим Калухов высказал журналистам мысль, что попытки зарегулировать рынок криптовалют в России приведут к «бегству» сделок с ними за пределы страны:

«Борьба за безопасность может закрутить гайки так, что самого обмена в стране не произойдет, у нас не будет места для контроля».

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Регулирование площадок, на которых проходят операции с криптовалютами, установление обязанности для пользователей криптовалют проходить полную идентификацию и других правил, считает Калухов, обернется тем, что на эти площадки не придут те люди, «которых финансовые власти РФ хотят мониторить».

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на, в общем-то неплохую инициативу. На сайте Российской общественной инициативы появилась петиция, требование которой — принимать закон в каждом чтении только после согласования с экспертами и представителями сообществ, которых закон касается. Если бы подобный закон был принят, это, по крайней мере, избавило бы депутатов от необходимости каждый раз выглядеть глупо после принятия очередного «пакета Яровой» или другой законодательной нелепости.

Стоит также напомнить, что РосКомСвобода в данный момент в судебном порядке добивается разблокирования нескольких биткоин-сайтов. Ближайшие заседания суда состоятся в середине января следующего года.

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