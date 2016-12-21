Кофеварка, ломай меня полностью!

Будущее, которым пугали футурологи-антиутописты, приобретает вполне реальные очертания. И хоть полновесного «восстания машин» мы пока не наблюдаем, но о вмешательстве иностранных хакеров в работу финансовой системы страны через ранее безобидные бытовые приборы уже фиксируют специалисты в области киберзащиты. Серия хакерских DDoS-атак на российские банки осенью 2016 года осуществлялась через зараженную сеть «умных» вещей. «Прошлые атаки осуществлялись через сеть „ботнет“ из тысяч зараженных компьютеров. Здесь атаку осуществляла сеть из так называемых умных устройств, подключенных к сети, это были домашние роутеры, вебкамеры, тостеры, кофемашины. Они оказались заражены, объединены в гигантскую сеть (более 500 тыс. устройств), которая в один момент стала посылать гигантское количество запросов на сайты российских банков», — заявил главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

Представитель «Лаборатории Касперского» также отметил, что согласно результатам расследования, атаку координировал западный хакер, целью которого было предостеречь своих российских коллег от вмешательства в выборы президента США:

«Одним из основных подозреваемых является некий западный хакер, который сказал, что не хочет, чтобы русские хакеры сорвали выборы в США, и поэтому он провел показательную атаку на российскую финансовую систему. Это был такой предупредительный удар».

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О том, что пять крупнейших российских банков подверглись серии DDoS-атак стало известно примерно две недели назад. В частности, хакеры атаковали Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, Банк Москвы и Московскую биржу. Ранее ФСБ предупреждала о готовящихся хакерских атаках на банковскую систему России с территории Нидерландов при участии украинской хостинговой компании «BlazingFast», которая, кстати, сама узнала об этом из новостей.

Вполне возможно, в скором времени не только пользователям интернета придётся заклеивать веб-камеры на своих гаджетах, но и всем простым россиянам предстоит обматывать цепью микроволновку, накрывать непрозрачной тканью чайник и стараться не вести откровенных разговоров рядом со счётчиком электроэнергии и не переодеваться на виду у стиральной машины. А то вдруг их уже кибератаковали и переподчинили?

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