Владимир Мединский решил разбить все «зеркала»

Об этом журналистам рассказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко по итогам заседания с участием министра культуры Владимира Мединского:

«Предлагается ужесточить ответственность за продажу на сайтах пиратской кинопродукции. Министр культуры очень озабочен тем, что у нас не окупаются наши вложения в национальный кинематограф. Первое — у нас недостаточное количество кинозалов, а второе — у нас фильмы крадутся пиратскими сайтами еще до того, как они выходят в кинотеатр».

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Также она рассказала о предложении «укрепить легальные сайты». «Мы должны запросить право на досудебное закрытие «зеркал». Потому что сегодня если в судебном порядке закрывается какая-то страница, то буквально в эту же секунду ворье, которое живет в интернете, тут же делает «зеркало», то есть копию этой страницы, и на нее опять надо получать судебное решение»,— сказала госпожа Драпеко. По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой будет принимать участие думские комитеты по культуре, по законодательству и по информационной политике, а также министерство связи. Эта группа займется законопроектом о досудебной блокировке сайтов с пиратской кинопродукцией.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко сообщил журналистам, что министр культуры Владимир Мединский хочет бороться с пиратством «посредством внесения законопроекта, по которому предлагается досудебная блокировка сайта, распространяющего пиратский контент, а также наказание для пользователей, которые скачивают незаконный пиратский контент». То есть парламентариям и чиновникам не очень-то интересно, знал ли пользователь о нелицензионном происхождении используемого им контента или нет. Был бы человек, а нарушение найдётся.

BONUS:

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