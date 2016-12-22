Суд ЕС: хранение личных данных пользователей никак не поможет в борьбе с терроризмом

Ранее правозащитники обратили внимание суда на сомнительность утверждений принявших этот закон политиков, что якобы хранимая провайдерами информация положительно повлияет на эффективность борьбы с терроризмом. Европейский суд юстиции принял во внимание аргументы правозащитных организаций, придя к выводу, что колоссальные массивы накопленной информации не позволят системно предотвращать террористические акты, поскольку это потребовало бы повсеместного ведения мониторинга содержания электронной переписки и выделения огромных мощностей для реализации этой задачи. В то же время массовое хранение личных данных открывает широкие возможности для разного рода злоупотреблений в отношении интернет-пользователей.

Кроме того, суд назвал противоречащим нормам ЕС требование к интернет-провайдерам о накоплении и хранении личной информации и электронной переписки (в том числе удаленной) пользователей, а также данных геолокации:

«Массовое сохранение интернет-трафика и геолокационной информации позволит получить точные данные о частной жизни граждан».

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Законы о хранении данных пользователей вводились в 2014 г. в Великобритании и Швеции, однако теперь решение Европейского суда юстиции фактически освобождает компании от необходимости их исполнения.

Напомним, этим летом в России был принят похожий закон, только в ещё более ужесточённой и абсурдной форме, который в прессе и интернете окрестили «пакетом Яровой». Он обязывает операторов связи и кабельного телевидения, а также интернет-провайдеров хранить записи телефонных разговоров, SMS и интернет-трафик пользователей сроком до 6 месяцев, а данные о фактах передачи информации — один год. При этом, вся эта «прослушка» должна будет храниться исключительно на территории России. Авторы закона, депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров также утверждали, что продвигаемые ими законы несут антитеррористическую направленность, но эксперты, подвергавшие острой критике «пакет Яровой», доказывали полную несостоятельность этого утверждения, и тоже предупреждали об опасности для частной жизни россиян, особенно в случае утечек этих данных на чёрный рынок.

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