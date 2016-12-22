Накрутки и скупка голосов: интернет-голосование при формировании Общественной палаты отменено

Госдума приняла в среду в первом чтении («за» — 333) и сразу в целом («за» — 330) законопроект № 55549-7 «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Федерального закона «Об Общественной палате Российской Федерации», предусматривающий отказ от процедуры Интернет-голосования и возврат к прежнему порядку избрания членов Общественной палаты, когда часть её в составе 43 человек формировали те, кто ранее был делегирован в палату Президентом и региональными общественными палатами.

Сейчас палата состоит из 168 членов: 40 человек назначаются указом президента, 85 – представители региональных общественных палат, еще 43 выбирались интернет-голосованием. Депутаты Сергей Гаврилов (КПРФ) и Дмитрий Вяткин («Единая Россия») на прошлой неделе внесли поправки, предусматривающие отмену интернет-голосования. Вместо него 43 члена общественной палаты будет избирать рабочая группа из 21 человека, куда войдут члены нынешнего состава палаты и члены нового состава, прошедшие по президентской и региональной квоте. В итоге процедура формирования стала схожей с той, что была в 1–4-м составах палаты.

Снимаются все ограничения на выдвижение в Общественную палату, отметил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. «Были накрутки. Были высказаны критические замечания: процедура новаторская, но несовершенная», — отметил автор законопроекта депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Прежде всего, не везде есть интернет в России, а значит не все желающие смогут принять участие в формировании Общественной палаты, говорит он. Кроме того, действующая процедура (интернет-голосование) «не застрахована от искажения реальной картины выявления мнения населения», указал парламентарий.

Не использовать интернет-голосование предлагал и секретарь Общественной палаты Александр Бречалов. По его мнению, голосование в через интернет «сложно провести честно». Порой возникали ситуации, близкие к курьёзным. К примеру, бывший пресс-секретарь сомнительного молодёжного движения «Наши» Кристина Потупчик, имеющая лишь опыт «диванной борьбы с врагами отечества», прошла процедуру интернет-голосования с легкостью, а, например, глава организации «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева проиграла, хотя «очень компетентна в сфере ЖКХ и могла бы принести много пользы». Однако вряд ли это повод для того, чтобы полностью отменять интернет-голосование, а не улучшать и реформировать его, пока оно не станет работать так, чтобы ни у кого не вызывать вопросов. Тем более, что в продвинутых в плане интернета странах электронная демократия постепенно становится на одну ступень с «классической» выборной системой.

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