Журнал «Вокруг света» выиграл суд у гомеопатов, которые хотели запретить научную статью

В конце октября текущего года организация «Национальный совет по гомеопатии» подала иск в суд против журнала «Вокруг света» из-за статьи научной журналистки Аси Казановой «Растворённая магия». Об этом на своей странице в фейсбуке тогда написал бывший замглавреда журнала Егор Быковский: «Организация с неожиданно пышным названием «Национальный совет по гомеопатии» подала в суд на журнал «Вокруг света» за опубликованную в феврале 2016 года статью «Растворенная магия» (см.линк ниже). Автором статьи была Ася Казанцева, инициатором ее появления в журнале (и редактором) был я (а главным редактором в тот момент — Александр Монахов). Поскольку в самой статье «Национальный совет» толком не нашел, что оспорить, то просто требуют разместить статью-опровержение на семи страницах (доводы из разряда «гомеопаты хорошие, потому что их много, и в Швейцарии страховые компании покрывают стоимость и некоторых гомеопатических средств в том числе, и т.д., и т.п.»)».

Согласно иску, публикация «порочит метод гомеопатии, успешно применяемый во многих странах более 200 лет». И вот, на днях состоялось судебное заседание, в результате которого «Национальный совет по гомеопатии» тяжбу проиграл. О том, что «Вокруг света» вышел из этой истории победителем, без особых подробностей на своей страничке в Facebook сообщил главный редактор издания Сергей Апресов:

«А гомеопаты проиграли суд».

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Видимо, чтобы окончательно закрепить успех, редакция журнала решила напомнить своим читателям, о чём же шла речь в февральской публикации и вновь выложила её на сайте.

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