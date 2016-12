Защищённый мессенджер Signal можно заблокировать теперь только вместе с Google

Власти Египта заблокировали мессенджер Signal, который является наиболее защищенным сервисом для общения, по мнению бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Первые сообщения египетских пользователей о недоступности приложения начали появляться в минувшие выходные.

Разработчики Signal подтвердили в своем твиттере наложенные на сервис ограничения. «Мы провели исследование в минувшие выходные и подтверждаем, что Египет подверг цензуре доступ в Signal», — говорится в сообщении. Компания-разработчик мессенджера Open Whisper Systems приступила к нахождению методов обхода, а пользователям порекомендовали пока использовать VPN и Tor.

We'll begin deploying censorship circumvention in Signal over the next several weeks. Until then, Tor or a VPN can be used to access Signal.

— Open Whisper Systems (@whispersystems) December 19, 2016