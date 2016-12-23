Защищённый мессенджер Signal можно заблокировать теперь только вместе с Google

Власти Египта заблокировали мессенджер Signal, который является наиболее защищенным сервисом для общения, по мнению бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Первые сообщения египетских пользователей о недоступности приложения начали появляться в минувшие выходные.

Разработчики Signal подтвердили в своем твиттере наложенные на сервис ограничения. «Мы провели исследование в минувшие выходные и подтверждаем, что Египет подверг цензуре доступ в Signal», — говорится в сообщении. Компания-разработчик мессенджера Open Whisper Systems приступила к нахождению методов обхода, а пользователям порекомендовали пока использовать VPN и Tor.

We'll begin deploying censorship circumvention in Signal over the next several weeks. Until then, Tor or a VPN can be used to access Signal. — Open Whisper Systems (@whispersystems) December 19, 2016

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И вот на днях вышло обновление Signal для Android, позволяющее обойти запрет. В официальном блоге Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike) пишет:

«Начиная с сегодняшнего релиза для пользователей Signal, чьи телефонные номера имеют коды Египта и ОАЭ, включен domain fronting. Когда эти пользователи отправляют сообщение через Signal, оно выглядит как обычный HTTPS-запрос к www.google.com. Чтобы заблокировать Signal, этим странам придется блокировать и весь google.com».

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Today's Signal release for Android includes support for stickers, doodles, and censorship circumvention: https://t.co/rVTOOy3S1x — Open Whisper Systems (@whispersystems) December 21, 2016

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Техника domain fronting подробно описана исследователями из университета Калифорнии, Беркли и Принстона в 2015 году. Ее суть в том, чтобы использовать другие доменные имена и другие application layer, чтобы обойти цензуру. Похожие механизмы примеряются в Tor, когда клиент связывается ретранслятором, при этом пытаясь создать видимость того, что он связывается с другим доменом.

Марлинспайк пообещал, что iOS-версия приложения с функцией domain fronting тоже скоро появится. Бета-версия уже доступна, а стабильный релиз ожидается в ближайшее время.

Напомним, что в октябре этого года от компании Open Whisper Systems, разработчика Signal, впервые потребовали выдать данные о своих пользователях. С запросом обратилось большое жюри из суда в Вирджинии. От них хотели получить метаданные о сообщениях и звонках двух пользователей, в том числе время передачи сообщений и IP-адреса. Компания Open Whisper Systems заявила, что не хранят такие данные. Единственное, что они смогли предоставить, это время создания аккаунта и подключения к серверам Signal. Как отметили разработчки защищенного сервиса Signal, власти не хотели, чтобы публика знала о запросе данных пользователей. Компании пришлось отдельно добиваться права опубликовать документы об этом.

Мы настоятельно рекомендуем использовать приложение Signal тем, кто дорожит своими личными данными и конфиденциальностью своих переписок и звонков. Всё это осуществляется внутри данного приложения по защищенным протоколам и на основе открытых исходных кодов, которые проходят прозрачный общественный аудит.

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