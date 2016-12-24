Из новостной ленты Яндекса исчезнут СМИ, которые не подписали специальное соглашение

Со следующей недели новостной агрегатор «Яндекс.Новости» приостановит показ новостей от СМИ, которые не подписали с компанией новое соглашение об информационном сотрудничестве, говорится в сообщении компании:

«…в топ-5 новостей на главной странице Яндекса, на главной странице Яндекс.Новостей (а также в новостных сюжетах, региональных и тематических рубриках) будет отображаться только такая информация от партнёров, которая является дословным воспроизведением материалов СМИ. Из-за этого у Яндекс.Новостей появятся дополнительные требования к партнёрам».

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Обновлённые требования зафиксированы в новом соглашении об информационном сотрудничестве. Если партнёр согласен с условиями, ему нужно будет подписать уведомление о согласии и выслать его Яндекс.Новостям. Вместе с подписанным уведомлением понадобится ещё несколько документов:

1. Копия свидетельства о регистрации СМИ, чьи материалы экспортирует партнёр;

2. Документы, подтверждающие полномочия человека, который подписал уведомление о согласии (это, например, может быть копия доверенности или приказа о назначении главного редактора);

3. Документы, подтверждающие право на экспорт информации — они нужны лишь в случаях, когда уведомление подписывается не от имени средства массовой информации, а, например, от имени учредителя СМИ или распространителя материалов СМИ (это может быть выписка из договора между редакцией СМИ и распространителем или учредителем о возможности распространять материалы СМИ).

Если партнёр не принял соглашение, информация от него перестанет отображаться в топ-5 российских новостей на главной странице Яндекса, на главной странице Яндекс.Новостей, а также в новостных сюжетах, региональных и тематических рубриках. При этом она продолжит появляться в результатах поиска Яндекс.Новостей по релевантным запросам.

Вводить ограничения Яндекс вынуждают поправки в законодательстве для новостных агрегаторов, которые вступят в силу с 1 января 2017 г. С этого времени новостные агрегаторы (интернет-ресурсы, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию) с аудиторией более 1 млн уникальных пользователей будут нести ответственность за распространяемую информацию, за исключением той, что дословно воспроизводит сообщения официально зарегистрированных в России СМИ. Самые известные новостные агрегаторы рунета – Яндекс.Новости и Google News. Владельцы агрегаторов также должны в течение полугода хранить данные о распространяемой информации и об источниках её получения.

По словам представителей Яндекса, сейчас с их новостным агрегатором работают более 6700 источников информации. Сколько из них подписали новое соглашение в компании не уточнили, поскольку на данный момент «нет обобщённой статистики». В компании отметили, что уже предупреждали партнёров о предстоящих изменениях, сейчас уведомляют о начале тестирования работы по новым условиям.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новостных агрегаторах в июне 2016 года. Через месяц после этого глава Яндекс.Новостей Татьяна Исаева объявила о своём уходе из компании. Она объясняла, что из-за принятия закона о новостных агрегаторах и «бесконечных звеньев цепи» (закрытия и смены редакций в СМИ) работа над новостным сервисом «перестаёт быть такой уж интересной штукой».

Мобильное подразделение китайской Alibaba Group — Alibaba Mobile Business Group (бренд UCWeb) — отложило на 2017 год создание мобильного новостного агрегатора в России, в том числе из-за нового закона, регулирующего данную сферу. Об этом заявил журналистам руководитель по развитию бизнеса UCWeb в России Алекс Ци. Сейчас в браузере компании UC Browser уже есть встроенный новостной агрегатор, но он работает на основе ресурсов партнеров, которые отвечают за новости и их модерацию. UCWeb планирует запустить в РФ отдельное мобильное приложение для просмотра новостей, отметил Ци.

Google своей позиции относительно вступающего с Нового года в силу закона никак не обозначал. Между тем, Роскомнадзор предписал иностранным компаниям, работающим как новостные агрегаторы на территории РФ, зарегистрировать российское юридическое лицо, и в связи с этим, как мы уже писали ранее, есть вероятность того, что Google могут заблокировать на территории России по закону о новостных агрегаторах.

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