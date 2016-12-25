Минкомсвязь не облегчит жизнь операторам в части требований «пакета Яровой»

Минкомсвязь на портале правовой информации опубликовало несколько подзаконных актов, разъясняющих пакет поправок в закон «О связи», разработанный Ириной Яровой и Виктором Озеровым. Выхода этих документов ждали операторы, так как, рассказывали их сотрудники в неофициальных беседах, они надеялись на смягчения условий хранения.

Однако основные параметры — сроки хранения и, собственно, объекты хранения — в постановлениях правительства остались теми же, что и говорилось раньше. В частности, постановление правительства, регламентирующее внесение изменений в правила взаимодействия операторов с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, определяет, что операторы должны хранить на специальном оборудовании текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей. Срок хранения, указанный в документе, как и говорилось изначально, — до полугода:

«Оператор связи в соответствии с установленными требованиями к сетям связи и средствам связи хранит на установленном в сети связи оборудовании текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи (далее — содержание сообщений) в течение срока, не превышающего шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки».

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Отдельное постановление правительства посвящено ‎хранению операторами текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей. Этот документ определяет, что с 1 июля 2018 г. операторы должны резервировать под каждый гигабит/сек своих каналов по 1 Пбайту в хранилище, а с 1 января 2019 г. — по 2 Пбайта.

Запрашивать содержание сообщений у оператора будут сотрудники пункта управления оперативно-розыскными мероприятиями (далее – ОРМ) при организации круглосуточного удаленного доступа к хранилищу содержания сообщений. Кто является создателем таких пунктов, неясно, но в еще одном постановлении, посвященном непосредственно ОРМ, говорится, что пункт ОРМ не может находиться за пределами России. Каналы связи с пунктом управления ОРМ, организуемые оператором связи, должны обеспечить съём содержания сообщений уполномоченными государственными органами в процессе выполнения возложенных на них задач в порядке и случаях, установленных федеральными законами.

Появились ограничения по количеству обращений госорганов к операторам. Количество их запросов не должно превышать 0,3% общего количества идентификационных номеров в течение 15 суток, 0,6% общего количества идентификационных номеров в течение месяца и 5% общего количества идентификационных номеров в течение года.

Еще один опубликованный вчера Минкомсвязью документ касается хранения сообщений интернет-сервисами. Из него следует, что интернет-сервисам предстоит хранить текстовые сообщения, передачу звуков и голоса, видеофайлы и изображения ровно полгода. Этими данными предстоит делиться с госорганами, по закону занятыми оперативно-розыскной работой, — из текста документа следует, что они имеют круглосуточный доступ к хранилищу. Канал связи с госорганами также забота интернет-сервиса, следует из проекта документа.

Касается это, во-первых, тех пользователей, которые зарегестрировались или вышли в интернет с российских IP-адресов. Во-вторых, тех, кто при регистрации или использовании коммуникационных интернет-сервисов указал свои личные данные (например, паспортные) или выданный российским оператором связи номер телефона. Хранить предстоит и данные тех пользователей, чьи устройства передают интернет-сервисам географические метаданные, свидетельствующие о нахождении пользователя в России.

Закон о тотальной слежке, называемый также «пакетом Яровой», был разработан депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым. Несмотря на критику экспертов и протесты сотовых операторов и других представителей отрасли, законопроект был в сжатые сроки принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан летом 2016 года Президентом России Владимиром Путиным. По стране прошли митинги с призывом отменить «пакет Яровой», а на сайте РОИ была создана соответствующая петиция, набравшая в достаточно короткие сроки необходимое количество голосов. Однако власти не торопятся рассматривать её, всячески затягивая процесс, поэтому правозащитникам и интернет-аактивистам приходится принуждать их соблюдать закон через суд.

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