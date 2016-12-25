Серверы «Живого журнала» переехали из США в Россию

Первым об этом в своём блоге на всё том же Livejournal сообщил интернет-предприниматель и блогер Антон Носик. Некоторое время в работе ЖЖ наблюдались перебои, которые администрация сервиса объясняла «техническими работами», но, по сведениям Носика, владельцам Livejournal просто пришлось пойти на такую непопулярную меру, как перенесение серверов в Россию. Тем самым данные российских пользователей были выведены «из-под защиты Первой поправки и законов штата Калифорния под прямой и бесконтрольный надзор всех здешних силовых ведомств, спецслужб и контролирующих органов, в юрисдикцию «пакета Яровой»».

О том, чтобы перенести серверы ЖЖ в Россию «поближе к пользователям», администрация сервиса задумывалась ещё в 2006 году, когда компания SUP (сейчас — Rambler&Co) заключила с владельцами платформы договор о поддержке кириллического сегмента. Однако Антон Носик предупредил совладельца SUP Эндрю Полсона о рисках, которые могут быть связаны с этим переносом, в первую очередь — для комментаторов и читателей ЖЖ, поэтому в тот момент платформа осталась там, где была, на Западном побережье США, и просуществовала там последующие 10 лет. Как отмечает Носик,

«За этот период в России успели пересажать не меньше тысячи человек за посты, реплики, лайки, шеры, ретвиты и кросспосты в социальных сетях. но ни одно из обвинительных заключений не основывалось на пользовательских данных, полученных силовиками от администрации сервиса LiveJournal Inc в штате Калифорния. В моём собственном уголовном деле есть переписка сыскарей с той самой администрацией, где содержится вежливый, но категорический отказ в предоставлении моих персональных данных, поскольку запрос не содержал никаких юридических оснований для их раскрытия».

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К сожалению, больше оснований для таких отказов нет, поскольку ЖЖ теперь фактически хостится на территории России, и вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени, в соответствии с требованиями СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам. А поскольку опыт последних лет, когда 83% уголовных дел приходилось на долю ВКонтакте именно потому, что эта площадка является российской, и с лёгкостью сдаёт данные любого пользователя по первому запросу любой местной силовой структуры, российским пользователям ЖЖ есть смысл задуматься о своей безопасности. Дело в том, что раньше на пользователей Livejournal завести уголовные дела было возможно тогда, когда личность можно было установить без помощи администрации сервиса. «Но теперь, — пишет Носик, — серверы ЖЖ переехали «поближе» — не к авторам и читателям, а к тем, кто хочет за ними следить. Так что любые сведения, которые мы доверяем этому сервису, будь то посты, комментарии, приватные сообщения, логины, пароли или memories товарищу майору видны так же отчётливо, как нам самим».

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Кроме слежки за пользователями, переезд серверов в Россию требует платформу ЖЖ блокировать любой журнал по требованию Генпрокуратуры во внесудебном порядке, без права на обжалование и объяснения причин. Во время пребывания серверов Живого журнала в Калифорнии, такой прецедент был лишь единожды — блог оппозиционного политика Алексея Навального попал в Реестр запрещённых сайтов практически разу после вступления в силу нового закона, вводящего возможность незамедлительной блокировки сайтов по политическим мотивам (398-ФЗ). И по факту блокировку блога Навального в Живом журнале осуществляет не Роскомнадзор, который практически сразу исключил данный блог из реестра, а непосредственно сам портал Livejournal, который принял превентивные меры по ограничению доступа к данному блогу российским пользователям, чтобы не попасть под блокировку в России целиком. Антон Носик подозревает, что для этого потребовалось вмешательство «очень высоких сил».

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На данный момент в реестр блогеров входят 29 русскоязычных пользователей Живого журнала, среди которых известный артист Станислав Садальский, популярные блогеры Илья Варламов, Рустем Адагамов, Алексей Кунгуров (недавно был осуждён по ст. 205 УК РФ за «оправдание терроризма» на 2,5 года реального срока в колонии-поселении, причём основанием стал именно пост в ЖЖ), журналисты Андрей Мальгин и Аркадий Бабченко, интернет-бизнесмен Артемий Лебедев, политики Андрей Илларионов, Эдуард Лимонов и другие.

Примечательно, что украинский блогер «v-n-zb» вот буквально на днях попал(а) под блокировку решением Генпрокуратуры, и, судя по всему, его (её) ЖЖ разделегирован — осталась лишь сохранённая копия журнала в Google. И этот факт косвенно подтверждает слова Носика:

тоже не вижу. С разных айпишников пробовал, с разных браузеров — хрен там. И непонятно по какому принципу воздух https://t.co/j1pt5oRi5c — KatrinSha (@v_n_zb) 23 декабря 2016 г.

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На текущий момент в реестр запрещённых сайтов входит 255 блогов и аккаунтов ЖЖ. Из них около 100 внесены под блокировку 23 декабря этого года по требованию Генпрокуратуры, и при попытке зайти на многие из них ЖЖ уже выдаёт вышеупомянутое «504 Gateway Time-out». Поэтому, возможно, пользователям Livejournal имеет смысл прислушаться к советам бывалых ЖЖ-блогеров о том, что делать, если данную блог-платформу отключат в России.

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Начнётся ли великий русскоязычный исход из ЖЖ после переноса их серверов из США в Россию?

Что думаете? — Пиратская партия (@ru_pirateparty) December 25, 2016

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