Госкорпорации и публичные компании обяжут публиковать информацию в формате открытых данных

Публичные акционерные общества и госкорпорации могут обязать размещать информацию о своей деятельности в формате открытых данных, как сейчас это делают госорганы. Соответствующие изменения в законодательство поручил подготовить министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в ходе состоявшегося недавно заседания Совета по открытым данным. Также на заседании рассматривались новые подходы к работе со статистической информацией.

На едином портале открытых данных data.gov.ru на сегодняшний день опубликовано более 12 тысяч наборов данных, востребованность которых подтверждается более чем 1,5 млн просмотров и 44,4 тыс. скачиваний, из них только 21 набор — это данные негосударственных структур. Данные государственных корпораций и публичных акционерных обществ, по мнению экспертов, также могут стать источником информации в форме открытых данных.

Эксперты предлагают компаниям публиковать в форме открытых данных сведения, которые на данный момент уже публикуются в свободном доступе, в том числе финансовую отчётность компаний, бухгалтерские балансы, списки аффилированных лиц. Рекомендуется также публиковать сведения о самой компании: банковские реквизиты организации, адрес, контактные данные, сведения о руководстве организации, вакансии организации, перечень услуг и выпускаемой продукции. Публикация этих сведений облегчит аналитическим компаниям сбор и анализ информации, в том числе о финансовой устойчивости крупных российских корпораций.

Замруководителя Аналитического центра при Правительстве Василий Пушкин отметил:

«Сейчас информация публикуется в разнородных форматах по собственному усмотрению на сайтах соответствующих органов власти. Мы хотели бы предложить рекомендовать публичным акционерным обществам, государственным корпорациям, государственным институтам развития публиковать эту информацию в формате открытых данных».

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На едином портале открытых данных, по мнению экспертов, должны быть размещены обобщённые обезличенные статистические сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда; просроченной задолженности по заработной плате; численности работников организации; охране окружающей среды; травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях.

По итогам заседания председатель совета Михаил Абызов поручил подготовить предложения об изменениях в законодательство и нормативно-правовые акты, в том числе совместно с налоговой службой, Росприроднадзором и другими заинтересованными сторонами. Также он поддержал предложение внести рекомендации по публикации открытых данных в Кодекс корпоративного управления.

Также на заседании совета рассмотрели предложения Росстата, касающиеся публикации первичной статистики и её обработки. Сейчас на распространение таких сведений есть ряд законодательных ограничений. Кроме того, организации испытывают чрезмерную нагрузку из-за необходимости готовить большие объёмы часто дублирующейся отчётности.

Михаил Абызов согласился с актуальностью предложений Росстата с целью выработки концепции работы со статистическими данными. Предварительные подходы, по его словам, необходимо выработать в течение января. Для этого министр поручил провести серию обсуждений с участием Минфина, Казначейства, Минэкономразвития, Минкомсвязи, ФНС, Росстата, ИТ-компаний, в частности «Яндекса», Сбербанка, а также Центробанка и «Ростелекома». Кроме того, к обсуждению будут привлечены представители Москвы и Казани как передовых регионов по внедрению новых технологий. Росстату также предстоит сделать обзор международного опыта решения подобных проблем, в частности в Китае и странах ОЭСР. Необходимо будет понять, какие из предложенных мероприятий можно будет осуществить уже в 2017 году, а какие — позже.

Реформирование работы со статистической информацией, по мнению Михаила Абызова, можно было бы оформить как отдельный проект и вынести на утверждение Председателя Правительства.

Напомним, за ведомством Михаила Абызова до сих пор «висит должок» — вот уже четырёх месяцев не рассмотрена петиция об отмене «пакета Яровой», необходимые сто тысяч подписей по которой были собраны 14 августа, и значит не позднее 14 октября (по закону — 2 месяца)), должно было быть подготовлено экспертное заключение и решение о разработке нормативного акта. Но этого до сих пор не случилось, что заставило интернет-активистов и правозащитников обратиться в суд, который на чуть меньше двух недель назад принял иск к Министру Открытого правительства Михаилу Абызову.

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