Региональные прокуроры нашли в интернете порох

Ну, держитесь, химики и охотники! Региональные прокуроры решили перед Новым годом внести в список запрещённой информации сайты, на которых есть информация об изготовлении пороха. Если даже во времена СССР с его тотальной цензурой информацию о порохе и всех его составляющих мог рассказать любой мальчишка, поскольку в литературе, как художественной, так и научно-популярной сведения об этом взрывчатом веществе никому не приходило в голову удалять, то сейчас почему-то даже советских цензоров современные российские прокуроры решили переплюнуть.

Прокуратурой Курагинского района в рамках осуществления надзора за соблюдением действующего законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму осуществлен мониторинг сети Интернет на предмет размещения запрещенной информации. «В ходе осуществленного мониторинга, — отчитываются красноярские прокуроры, — в результате использования поисковой системы выявлено 3 сайта, содержащих в свободном доступе видеоролики о способах изготовления в домашних условиях взрывчатых веществ – пороха, черного пороха, химических компонентов взрывчатых веществ. Содержание видеороликов подробно описывает пользователю способы незаконного изготовления взрывчатых веществ, а так же информирует о способах усиления мощности взрыва». Интересно, а какой вообще способ изготовления взрывчатых веществ в наше время считается законным?

Далее прокуратурой отмечается, что «доступ к выявленным сайтам никак не ограничен, не требует регистрации и не содержит каких-либо элементов ограничения доступа. Имеется возможность копирования видеороликов и их пересылки, что способствует распространению информации среди неограниченного круга лиц и не исключает её использование в террористической и экстремистской деятельности». С целью пресечения выявленных нарушений, также говорится на сайте краевой прокуратуры, в Курагинский районный суд прокурором направлено исковое заявление о запрете распространения вышеуказанной информации в сети Интернет. Заявление находится на рассмотрении. Участие в рассмотрении искового заявления примет представитель прокуратуры Курагинского района.

Стоит ли уже сейчас напрячься вышеупомянутым химикам и охотникам? Особенно с учётом того, что последние вот уже несколько веков самостоятельно занимаются улучшением свойств пороха для собственных целей. И не попадут ли в следующий раз в разряд запрещённых энциклопедические сведения о порохе? Ведь это, к слову, способно ударить по честным правообладателям, реализующим книги, в которых рассказана история пороха, и такая немаловажная деталь, как описание его создания, тоже (пока) присутствует. И подпадают ли, к примеру, в список запрещённых телепередачи научно-популярных каналов?

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