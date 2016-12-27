Инкубатор сетевого надзора

Об этом на сообщается на официальном сайте ведомства. В состав Молодежной палаты войдут представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.

В январе будущего года в высшие учебные заведения и молодежные общественные объединения будут отправлены письма-приглашения к участию в работе Палаты. Основными условиями к подаче заявки на членство являются заинтересованность в проблемах защиты персональных данных и соответствие требуемому возрасту (18-30 лет). У всех активистов будет возможность участвовать в обсуждении и реализации проектов в области персональных данных, предлагать решения важнейших задач. Первое заседание Палаты состоится в марте 2017 года, к этому моменту планируется полностью сформировать её состав.

Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных стремится к внедрению новых подходов в цифровом мире. Ведомство утверждает, что представители молодежных и студенческих организаций давно проявляют интерес к этой тематике. В этом году специалисты ведомства проводили в одном из столичных университетов (уж не в «киберказачьем» ли?) дебаты на тему «Персональные данные в Интернете, социальных сетях – угроза или благо». Тогда студенты, отмечается на сайте Роскомнадзора, проявили большое внимание к проблемам защиты данных и продемонстрировали высокий уровень знаний законодательства в этой области. Также несколько десятков учащихся вузов приняли участие в ноябрьской Международной конференции «Защита персональных данных».

Но ведомству не стоит останавливаться на достигнутом. Необходимо создать движение кибертимуровцев, которые будут рисовать красные звёзды на серверах, перенесённых из заграницы в Россию. Нельзя также откидывать идею о возрождении «шпионерской» организации и Роскомнадзорсомола.

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