Интернет-ритейлеры пожаловались в ФАС на Visa и Mastercard

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с признаками нарушения в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard. Обращение поддержали и представили других российских деловых ассоциаций – ОПОРА России, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

По версии обратившихся, признаки нарушения «усматриваются в установлении стоимости эквайринга (торговой уступки), в частности при определении размера межбанковской комиссии». Если совокупная стоимость обслуживания наличного оборота составляет 0,1–0,5%, то в интернете стоимость эквайринга еще выше и варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборота компании, при этом ставка в 1,6% доступна для компаний с многомиллиардными оборотами.

Кроме того, ассоциации указывают на то, что межбанковская комиссия устанавливается международной платежной системой по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки.

Ассоциация также обращает внимание, что при совершении операции одной и той же банковской картой, но в различных местах оплаты — размер межбанковской комиссии разный: продовольственные товары — 1,3%, бензин — 1,2%, оплата услуг турагентства — 1%. Представитель РАТЭК утверждает:

«Самые высокие тарифы (1,6%) установлены для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары».

.

По данным РАТЭК, в 2015 г. российские ритейлеры потратили на оплату торговой уступки более 150 млрд руб. В результате для небольших ритейлеров, включая интернет-магазины, становится невыгодным принимать платежи по банковским картам. Из-за этого некоторые торговые точки либо не принимают карты, либо устанавливают более высокие цены при оплате картой.

В странах Евросоюза, по словам представителя РАТЭК, ставка значительно ниже — 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт вне зависимости от категории приобретаемых товаров.

Заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева сообщила, что служба получила заявление РАТЭК, в котором «содержится указание на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства». «Заявление находится на рассмотрении. По его итогам будет решен вопрос, будет ли возбуждаться дело», — сказала она.

Будем надеяться, что это действительно рядовое разбирательство с вольными или невольными нарушителями антимонопольного законодательства, а не закамуфлированное начало выдавливания из России обеих платёжных систем методом создания для них невыносимых условий, ибо опыт подобных законодательных махинаций у вышеупомянутой АКИТ уже есть. Принятые под давлением этой организации законы пока несут больше отрицательного, чем положительного для российских пользователей — одно только введение НДС на трансграничные покупки в интернете чего стоит. С учётом того, как трудно внедряется, даже с приложением админресурса, «импортозамещённая» платёжная система «Мир», повод для беспокойства, увы, есть.

.

.

Читайте также:

Импортозаместительное принуждение к «Миру» и «Спутнику»

🔓

Международные посылки и электронные платежи россиян хотят поставить под жёсткий контроль

🔓

Иностранным интернет-магазинам угрожают блокировкой в России за неуплату НДС

🔓

Как и ожидалось, введенный Госдумой «налог на Google» ударил по самим российским гражданам

🔓

«Налог на болванки» вызовет необоснованный рост цен на электронику

.