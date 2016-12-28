Министр культуры лоббирует введение штрафов для пользователей «пиратского» контента

Министерство культуры России ещё с лета текущего года разрабатывает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства, одна из предлагаемых ведомством мер — введение штрафов за скачивание пиратского контента. Судя по риторике министра культуры, его ведомство будет придерживаться жёсткого варианта, описанного ранее в документе:

«Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера Госдумы Петра Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе».

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Министерство предлагает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства, добавил министр Мединский, и «штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер». По мнению министра, в России необходимо ужесточение антипиратского законодательства. «Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Минкульте и смежных ведомствах предполагается определение скачивания, например, нелегального фильма по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф. Если инициатива с блокировкой сайтов, публикующих нелегальный контент, не пройдет, будет обсуждаться немецкий вариант. Инициаторы этого «антипиратского» нововведения сравнивали предлагаемые ими меры с платной парковкой: определяется IP-адрес, по которому вычисляется домашний или юридический адрес, а затем приходит штраф.

Первоначальный документ Минкульта, в котором содержались поправки в антипиратский закон, предлагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент, не был поддержан Минкомсвязью и интернет-сообществом. Но, судя по всему, инициаторы поправок всё же постараются донести максимум репрессивных норм из предложенного ранее документа. Недавно, кстати, Мединский выступил «за ужесточение ответственности за продажу на сайтах пиратской кинопродукции», а также планирует запросить право на досудебное закрытие «зеркал». В общем, планы у министра — бегущие впереди рейтинга поддержанных Минкультом кинопроектов.

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