28.12.2016
Министр культуры лоббирует введение штрафов для пользователей «пиратского» контента
Мединский считает, что без жёсткого «антипиратского» законодательства можно будет «поставить крест на существовании автора, творца как индустрии, способной зарабатывать себе на хлеб»

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Министерство культуры России ещё с лета текущего года разрабатывает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства, одна из предлагаемых ведомством мер — введение штрафов за скачивание пиратского контента. Судя по риторике министра культуры, его ведомство будет придерживаться жёсткого варианта, описанного ранее в документе:

«Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера Госдумы Петра Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе».

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Министерство предлагает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства, добавил министр Мединский, и «штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер». По мнению министра, в России необходимо ужесточение антипиратского законодательства. «Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Минкульте и смежных ведомствах предполагается определение скачивания, например, нелегального фильма по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф. Если инициатива с блокировкой сайтов, публикующих нелегальный контент, не пройдет, будет обсуждаться немецкий вариант. Инициаторы этого «антипиратского» нововведения сравнивали предлагаемые ими меры с платной парковкой: определяется IP-адрес, по которому вычисляется домашний или юридический адрес, а затем приходит штраф.

Первоначальный документ Минкульта, в котором содержались поправки в антипиратский закон, предлагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент, не был поддержан Минкомсвязью и интернет-сообществом. Но, судя по всему, инициаторы поправок всё же постараются донести максимум репрессивных норм из предложенного ранее документа. Недавно, кстати, Мединский выступил «за ужесточение ответственности за продажу на сайтах пиратской кинопродукции», а также планирует запросить право на досудебное закрытие «зеркал». В общем, планы у министра — бегущие впереди рейтинга поддержанных Минкультом кинопроектов.

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